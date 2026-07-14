Λαμία: «Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο για 2-3 μέρες, αναμένονται νέα κρούσματα σαλμονέλας», λέει ο ΕΟΔΥ

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Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υγειονομικών αρχών για τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία και αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το περασμένο Σάββατο τουλάχιστον 30 άτομα προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Λαμίας, εμφανίζοντας έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, τα οποία παρέπεμπαν σε πιθανή λοίμωξη από σαλμονέλα, με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα σε 17 εισαγωγές για νοσηλεία.

Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν άτομα κάτω των 30 ετών, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας ανήλικος. Κάποιοι από τους ασθενείς αναμένεται να πάρουν εξιτήριο το μεσημέρι.

Πάντως, ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων που νόσησαν εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς πολλοί πολίτες με ελαφρύτερα συμπτώματα απέφυγαν το νοσοκομείο και περιορίστηκαν στη λήψη ιατρικών οδηγιών από τους προσωπικούς τους γιατρούς.

Εντοπίστηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων -Έρευνα για τον ενδιάμεσο και την μονάδα εκτροφής των πουλερικών

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρονται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας.

Μιλώντας στο Star Κεντρικής Ελλάδας, ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς, Ανδρέα Τοουλιά τόνισε ότι τώρα είναι σημαντικό να εντοπιστούν τόσο ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής των πουλερικών.

«Στείλαμε επόπτη με κτηνίατρο και γίνεται έλεγχος σε όλα τα καταστήματα εστίασης, από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα, ελέγξαμε τους υπαλλήλους όλους. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ωμά κοτόπουλα τα στείλαμε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα, προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής», είπε αρχικά ο κ. Τοουλιάς και συνέχισε:

«Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα, το κοτόπουλο είναι ύπουλο τρόφιμο ειδικά το καλοκαίρι. Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και ψάχνουμε να μην προμηθευτεί ξανά και πιστεύω ότι το έχουμε πιάσει».

Βασιλακόπουλος: Ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία για 2-3 μέρες

Για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Λαμία, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας, μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, τονίζοντας ότι «ο τρόπος να φρεναριστεί είναι δεν τρώμε τίποτα που έχει κοτόπουλο για 2-3 ημέρες».

«Επειδή θα υπάρξουν και αλλά κρούσματα μέχρι να τελειώσει αυτό, δεν χρειάζεται πανικός. Μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία», συμπλήρωσε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Εξηγώντας γιατί αναμένονται νέα κρούσματα είπε ότι «ο χρόνος επώασης είναι 3-4 ημέρες επομένως μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει από την παρτίδα και να εκδηλώσει συμπτώματα αργότερα».

Ο ίδιος απέδωσε τον αριθμό των νοσηλευομένων στην αυξημένη ευαισθησία των γιατρών σε περιστατικά που διαγιγνώσκονται με σαλμονέλα λόγω της δημοσιότητας που έχει δοθεί στην υπόθεση.

«Να είναι ήσυχοι οι πολίτες της Λαμίας ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα μπορούν να τρώνε άφοβα κοτόπουλο» κατέληξε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Στο μικροσκόπιο έξι καταστήματα εστίασης -Εστάλη δείγμα από το κοτόπουλο σε ειδικά εργαστήρια

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κινητοποιήθηκαν άμεσα, με κλιμάκια της Διεύθυνσης Υγείας να πραγματοποιούν ελέγχους σε έξι καταστήματα εστίασης που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Από την πρώτη διερεύνηση των περιστατικών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή φαίνεται να προκύπτει ένας κοινός παράγοντας, καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν προς συγκεκριμένη παρτίδα κοτόπουλου γνωστής εταιρείας, η οποία οδήγησε τελικά στον προμηθευτή.

Παράλληλα, από την διοικητική περιφέρεια έχει σταλεί και δείγμα από κοτόπουλο σε ειδικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί.

Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των κρουσμάτων

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν φαίνεται να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί, καθώς είχαν επισκεφθεί διαφορετικά καταστήματα εστίασης στην πόλη.

Αυτό οδηγεί τις Αρχές στην εξέταση του ενδεχομένου η μόλυνση να προέρχεται από κοινή πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε σε διαφορετικές επιχειρήσεις.

Δεν προκύπτει κίνδυνος διασποράς εκτός Φθιώτιδας

Καλύτερα φαίνεται να είναι τα πράγματα σχετικά με το ενδεχόμενο διασποράς της σαλμονέλας εκτός Φθιώτιδας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τον εντοπισμό του προμηθευτή προκύπτει ότι δεν ξέφυγε εκτός Λαμίας, καθώς από τον συγκεκριμένο έχουν αγοράσει μόνο τα καταστήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας των υγειονομικών αρχών.

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