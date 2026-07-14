Μπανγκοκ: Φονική πυρκαγιά σε μπαρ με 30 νεκρούς -Στο μικροσκόπιο οι κλειδωμένες έξοδοι (βίντεο)

Οι αρχές της Ταϊλάνδης ερευνούν αν αμέλεια και παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας οδήγησαν στη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή σε μπαρ της Μπανγκόκ, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 30 νεκρούς και πάνω από 70 τραυματίες.

«Αυτό υποδηλώνει έλλειψη προσοχής και αδιαφορία για την ασφάλεια των πελατών», δήλωσε τη Δευτέρα ο στρατηγός της αστυνομίας Κιτιράτ Φανπέτ.

#Thailand: Death toll from a huge fire in #Bangkok music bar increases to 30.







Bangkok city officials say over 70 people remain hospitalized, with 24 of them in critical condition.







Police say an investigation into the cause of the fire and whether the bar was following… pic.twitter.com/RazQBsd4j9 — Kashmir News Trust༝ (@newsagencyknt) July 14, 2026





Κάηκαν ζωντανοί εγκλωβισμένοι μέσα στο μπαρ

Οι πρώτοι διασώστες που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν πολλά από τα θύματα στις τουαλέτες στο πίσω μέρος του μπαρ, όπου, σύμφωνα με τους ειδικούς, είχαν καταφύγει προσπαθώντας να διαφύγουν από τις φλόγες, χωρίς όμως να καταφέρουν να βρουν διέξοδο.

Μέχρι το πρωί της Τρίτης είχαν ταυτοποιηθεί οι 27 από τους νεκρούς. Συνολικά περισσότεροι από 70 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι 24 εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε μονάδα κλιματισμού, το οποίο προκάλεσε άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης σε ολόκληρο το μπαρ.

Ωστόσο, άτομα που είχαν επισκεφθεί τον χώρο στο παρελθόν περιέγραψαν το κατάστημα ως ιδιαίτερα σκοτεινό ακόμη και υπό φυσιολογικές συνθήκες. Η Phatsara Khamloet, η οποία είχε βρεθεί εκεί τον Μάιο, δήλωσε στο BBC Thai ότι χρειάστηκε να ακολουθήσει μια «δαιδαλώδη διαδρομή» για να φτάσει στις τουαλέτες, ενώ επισήμανε πως οι έξοδοι κινδύνου δεν ήταν σωστά σηματοδοτημένες.

Ο Busakorn Saensuk, ειδικός στην πυρασφάλεια από το Ινστιτούτο Μηχανικών της Ταϊλάνδης, ο οποίος επιθεώρησε το Rong Beer Na Lat Phrao μετά την καταστροφή, ανέφερε ότι η πόρτα δίπλα στις τουαλέτες ήταν κλειδωμένη, ενώ οι δύο πόρτες της εισόδου ήταν μερικώς φραγμένες από έπιπλα και άλλα αντικείμενα.

Όπως εξήγησε, οι πελάτες έτρεξαν ενστικτωδώς μακριά από τη φωτιά προς το πίσω μέρος του καταστήματος, όπου βρίσκονταν οι τουαλέτες, όμως όταν έφτασαν εκεί δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής.

«Αν οι πινακίδες έκτακτης ανάγκης ήταν αναμμένες, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να δουν ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη και ίσως να κατάφερναν να την ξεκλειδώσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

🇹🇭 THAÏLANDE : Au moins 27 morts dans l'incendie d'un restaurant ce soir à Bangkok. La plupart des victimes ont été retrouvées piégées dans les toilettes de l'établissement (Thai PBS). pic.twitter.com/a4vA6rXe2E — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 12, 2026





Εύφλεκτα υλικά και τοξικός καπνός

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι η σκηνή ήταν διακοσμημένη με ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά, όπως πλαστικά λουλούδια, ενώ η οροφή ήταν επενδεδυμένη με εύφλεκτο αφρό.

Οι επιζώντες περιέγραψαν ότι οι φλόγες τύλιξαν τη σκηνή μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Ο καθηγητής δομικής μηχανικής Worsak Kanok Nukulchai εκτίμησε ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την εισπνοή τοξικού καπνού πριν ακόμη υποστούν σοβαρά εγκαύματα.

Όπως εξήγησε, η καύση των εύφλεκτων υλικών παρήγαγε μονοξείδιο του άνθρακα και υδροκυάνιο, ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τα «τοξικά δίδυμα» του καπνού μιας πυρκαγιάς και μπορούν να αποβούν θανατηφόρες μέσα σε ελάχιστο χρόνο.





Επανεξέταση των κανονισμών μετά την πυρκαγιά

Οι αρχές αποκάλυψαν ακόμη ότι το Rong Beer Na Lat Phrao ήταν καταχωρημένο ως «εστιατόριο με ζωντανή μουσική» και όχι ως «χώρος διασκέδασης». Ως αποτέλεσμα, δεν ήταν υποχρεωμένο από τη νομοθεσία να χρησιμοποιεί πυράντοχα υλικά στην κατασκευή και τη διακόσμησή του.

Μετά την τραγωδία, η Μητροπολιτική Διοίκηση της Μπανγκόκ ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τα επιτρεπόμενα υλικά τόσο στους χώρους διασκέδασης όσο και στα εστιατόρια.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το PBS Thai, ο ιδιοκτήτης του Rong Beer Na Lat Phrao είχε στο παρελθόν στην κατοχή του ακόμη μία παμπ στην επαρχία Yasothon, η οποία είχε επίσης καταστραφεί από πυρκαγιά τον Δεκέμβριο του 2019. Στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα, καθώς η φωτιά είχε εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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