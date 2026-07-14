Το τελευταίο "Ρεσάλτο": Έφυγε ο Γιώργος Σταυρακάκης - Ο ευαίσθητος τροβαδούρος της Κρήτης

Φτωχότερος είναι από σήμερα ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο καταξιωμένος Κρητικός ποιητής και τραγουδοποιός, Γιώργος Σταυρακάκης.

Ο θάνατος του πολυσχιδούς δημιουργού, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα, σκόρπισε βαθιά θλίψη στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο που τον ξεχώριζε για το ήθος και την ευαισθησία του.

Από την Ιεράπετρα στις μπουάτ και τη μεγάλη δισκογραφία

Γεννημένος τον Δεκέμβριο του 1959 στην Ιεράπετρα Κρήτης και μεγαλωμένος στο Ηράκλειο, ο Γιώργος Σταυρακάκης έδειξε από νωρίς την κλίση του στις τέχνες. Η αφορμή για να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική δόθηκε σε νεαρή ηλικία, όταν απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Παγκρήτιο Φωνητικό Φεστιβάλ.

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Ξεκίνησε την πορεία του με μια κιθάρα στις μπουάτ της Κρήτης, ερμηνεύοντας ελληνικές και ξένες μπαλάντες. Στα πρώτα του βήματα είχε την ιστορική τύχη να συναντηθεί και να συνεργαστεί με εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Μάνος Λοΐζος και ο Μανώλης Ρασούλης.

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Το 1996 μετοίκησε στην Αθήνα, όπου και κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «Ρεσάλτο», σε παραγωγή του Μάνου Ξυδούς. Στη μακρά του πορεία κατέθεσε εννέα προσωπικούς δίσκους (ανάμεσά τους τα «Γυάλινα Φτερά», «Carousel» και «Χάρτινες Πόλεις»), αφήνοντας έντονο το στίγμα του στο κοινωνικό και πολιτικό τραγούδι.

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ταξιδεύει στο εξωτερικό, όπου τραγουδάει ελληνικό και ξένο τραγούδι σε πόλεις της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Ολλανδίας. Είναι η περίοδος όπου εκδίδεται η δεύτερη ποιητική του συλλογή με τίτλο «Συνάλλαγμα τέλος».

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Επιστρέφοντας το 1987 στην Ελλάδα και στο Ηράκλειο, εμφανίζεται στο χώρο του Καφεθέατρου, δίνοντας παραστάσεις με τραγούδια, παρλάτες αλλά και οργανώνοντας ποιητικές βραδιές. Κειμενογραφεί συχνά στον τοπικό Τύπο, παρεμβαίνοντας στα πολιτιστικά δρώμενα του Ηρακλείου, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με την ΕΡΑ ως μουσικός παραγωγός.

Το 1988 εκδίδεται η τρίτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Ένα παλιό καλοκαίρι».



Το 1989 δημιουργεί στο Ηράκλειο της Κρήτης τη Μουσική Σκηνή «Τρομπόνι», ένα μουσικό χώρο όπου θα φιλοξενεί συχνά – πυκνά τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής Μουσικής Σκηνής.

Ένας ευαίσθητος ποιητής της «ευθραυστότητας»

Παράλληλα με τη μουσική, ο Γιώργος Σταυρακάκης υπηρέτησε πιστά τον έμμετρο λόγο. Εξέδωσε πολυάριθμες ποιητικές συλλογές, με πιο πρόσφατη το πολυσυζητημένο «Εύθραυστον», ένα έργο που αποτύπωνε την αγωνία του για έναν κόσμο που φθείρεται γρήγορα.

Ποιήματά του έχουν φιλοξενηθεί σε σημαντικές ελληνικές και διεθνείς ανθολογίες.Όσοι τον γνώριζαν προσωπικά κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, που τις ελεύθερες ώρες του έβρισκε καταφύγιο στην κατασκευή περίτεχνων, χειροποίητων ομοιωμάτων καραβιών.

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Το Τελευταίο «Αντίο» σύμφωνα με ανακοίνωση των οικείων του, η πολιτική κηδεία του Γιώργου Σταυρακάκη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όμως η μουσική και οι στίχοι του θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν στις «χάρτινες πόλεις» των ανθρώπων που τον αγάπησαν.

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