Ο Γκλέτσος εξήγησε γιατί είχε πει «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές»:

Ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν καλεσμένος στο vidcast «Anestea» και ρωτήθηκε για την τοποθέτηση που είχε κάνει πριν από δέκα χρόνια όταν είχε δηλώσει πως το «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές»

«Ήταν στρατηγική κίνηση. Θέλαμε… γιατί το είχαμε συζητήσει κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων. Η οικογένειά μου, η κόρη μου, εγώ, η μητέρα της. Θέλαμε να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και θέλαμε να πατήσουμε την πατριαρχία ξανά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν μπορώ να το αναλύσω άλλο. Να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους, ανήλικους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από κάποιο πρόβλημα, συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Αλλά το να έλεγα ότι έχω πάει απλά με άντρα, δεν τους λύνεις το πρόβλημα».







Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός υποστήριξε πως θεώρησε χρέος του να κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση. «Έπρεπε να πω αυτό, ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Άστο εκεί. Δεν θα το συνεχίσω, άστο εκεί, άστο εκεί», πρόσθεσε.

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