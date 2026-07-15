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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Βίαιη επίθεση στο δρόμο - Του έκλεψαν χρήματα και κινητά

βία - ξυλοδαρμός
clock 09:26 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο εναντίον ενός, το βράδυ της Δευτέρας (13/7) σε κεντρικό σημείο της πόλης τους Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 21χρονος από τη Συρία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ληστείας από δύο ομοεθνείς του, οι οποίοι, κατά δήλωσή του του απέσπασαν με τη βία, 2 κινητά τηλέφωνα, 200 ευρώ μετρητά και τα έγγραφα παραμονής του στην Ελλάδα.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κινήθηκαν γρήγορα και συνέλαβαν τους δύο αλλοδαπούς. Και οι τρεις, θύτες και θύμα, βρίσκονται νόμιμα στην Ελλάδα.

Το δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθησαν προχθές (13.07.2026) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου δύο 19χρονοι αλλοδαποί  κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος ομοεθνή τους.

Ειδικότερα βραδινές ώρες προχθές (13.07.2026) οι δύο 19χρονοι προκαλώντας  σωματικές βλάβες σε 21χρονο ομοεθνή τους, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και τα προσωπικά του έγγραφα.

Άμεσα από προστρέξαντες αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας συνελήφθησαν οι δύο 19χρονοι, ενώ τα προσωπικά έγγραφα και το ένα κινητό τηλέφωνο αποδόθηκαν στον παθόντα.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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