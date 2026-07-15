Θάνατος ζευγαριού στον Πειραιά: «Έχασα το κορίτσι μου», φώναζε η μητέρα – Τα σενάρια για τα αίτια (βίντεο)

Σε σοκ παραμένουν οι κάτοικοι στη γειτονιά του Πειραιά, όπου ένα νεαρό ζευγάρι βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού επί της οδού Μήλου. Οι περίοικοι δηλώνουν ότι οι τραγικές φωνές των χαροκαμένων γονιών ήταν αυτές που τους έκαναν να αντιληφθούν ότι κάτι κακό συνέβη.

Πρόκειται για τον 28χρονο Ιάσονα, δικηγόρο στο επάγγελμα και μια 24χρονη ασκούμενη δικηγόρο.

«Εγώ με τις φωνές τους κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά... Φώναζε η μητέρα της, φώναζε κι έλεγε το κορίτσι μου το έχασα... Τι να πει κι αυτή η γυναίκα, τραγωδία μεγάλη», δήλωσε στην ΕΡΤ μια κάτοικος της περιοχής που συγκλονίζει με την περιγραφή της.

«Κατέβηκα αργά εγώ, κατέβηκα γύρω στις δέκα και μισή με έντεκα... Είδα τον πατέρα του και τη μητέρα του... Είχαν αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό και προφανώς κάτι συνέβη με τις αναθυμιάσεις», αναφέρει ένας άλλος κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο 28χρονος Ιάσονας ήταν μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στον αθλητισμό. Συμμετείχε ενεργά στην ποδοσφαιρική ομάδα δικηγόρων «ΔΡΑΚΩΝ», όπου, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο για τον χαρακτήρα του όσο και για τη συνεργατικότητά του μέσα στην ομάδα. Το ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου που ανησύχησε επειδή ο γιος του δεν απαντούσε στις κλήσεις του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να διαπιστώνει τον θάνατό τους.

Τα σενάρια για τα αίτια

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι εκείνο της δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα ή άλλα καυσαέρια, με τις οριστικές απαντήσεις να αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή, τις τοξικολογικές εξετάσεις και την αυτοψία που πραγματοποιείται στον χώρο.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς διατύπωσε τη δική του τεχνική εκτίμηση για το τι ενδέχεται να συνέβη μέσα στο κλειστό γκαράζ.

«Τα παιδιά έκλεισαν την πόρτα του γκαράζ χωρίς να σκεφτούν ότι ο κινητήρας του αυτοκινήτου βρισκόταν εν δυνάμει σε λειτουργία. Υπήρχε πολλαπλάσια παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με την ποσότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που μπορούσε να εισέλθει στον χώρο. Με απλά λόγια, το μονοξείδιο παραγόταν πολύ πιο γρήγορα απ' όσο μπορούσε να ανανεωθεί ο αέρας μέσα στο γκαράζ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

(Πηγή φωτογραφίας: newsbomb.gr)

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