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Βουλή: Κορυφώνονται οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος

βουλη
clock 10:44 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ολοκληρώνονται σήμερα Τετάρτη (15/7) οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης θα είναι η συζήτηση των άρθρων 102 και 103 του Συντάγματος. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των δύο αυτών άρθρων, θα ακολουθήσει ψηφοφορία επί της αναθεωρητικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, στην αυριανή συνεδρίαση.

Οι εισηγητές των κομμάτων θα ψηφίσουν επί των άρθρων και των διατάξεων που η Νέα Δημοκρατία προτείνει προς αναθεώρηση. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος δεν είναι δεσμευτική για την ολομέλεια.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια, με την επιφύλαξη της Διάσκεψης των Προέδρων, αναμένεται να γίνει την προσεχή εβδομάδα και να έχει διάρκεια δύο έως τρεις ημέρες. Για την πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια, είναι πιθανό να διατεθεί ξεχωριστή ημέρα. Η δεύτερη ψηφοφορία τοποθετείται την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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