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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός 72χρονος που έπεσε από την σκεπή του σπιτιού του

ασθενοφορο
clock 10:36 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την τελευταία του πνοή άφησε 72χρονος στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, όταν έπεσε από την σκεπή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο 72χρονος  εκτελούσε εργασίες στη σκεπή, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 72χρονος ζούσε στην Αθήνα και το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο Αγρίνιο.

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