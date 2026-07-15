Κοντοβά: "Ένα παιδί δεν το αγαπάς με το που το βλέπεις, στην αρχή δεν μου είχε βγει κάποιο συναίσθημα"

Η Χριστίνα Κοντοβά μιλησε στο vidcast «Parenting for Change» και αποκάλυψε ότι στην αρχή της συμβίωσής της με την υιοθετημένη κόρη της δεν ένιωσε αμέσως το δέσιμο που περίμενε.

«Θα ήθελα να ξέρω την αλήθεια από την αρχή, που είναι πολύ δύσκολο να την ξέρεις, ότι ένα παιδί δεν το αγαπάς με το που το βλέπεις, όπως γενικά έναν άνθρωπο, ότι αυτό χτίζεται και ότι παραδείγματος χάρη, ένιωσα τύψεις κάποια στιγμή γιατί είπα, εγώ το πρώτο διάστημα κοιτούσα να επιβιώσω, εγώ στην Αφρική, το παιδί μαζί μου. Χωρίς κανένα δικό μου άνθρωπο. Οπότε κατάλαβα ότι ζούσα μία επιβίωση και όχι το συναίσθημα. Δεν μου είχε βγει κάποιο συναίσθημα και θυμάμαι όταν το είπα στην ψυχολόγο μου τότε, ότι "δεν αισθάνομαι ότι την αγαπάω" και μου λέει "α μπράβο. Τι ωραία που το είπες"», είπε χαρακτηριστικά.

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