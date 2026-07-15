Κρήτη: Χειροπέδες σε 31χρονο στο Λασίθι για καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης (εικόνα)

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Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από χθες το απόγευμα ένας 31χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, κατηγορούμενος για σοβαρές παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών, μετά από οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Η σύλληψη είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών και κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο νησί, οι αρχές έθεσαν υπό παρακολούθηση τον στόχο και προχώρησαν σε αιφνιδιαστική έρευνα.

Τα ευρήματα στο σπίτι του

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στην οικία του 31χρονου, αλλά και στους περιβάλλοντες χώρους αυτής, οι αστυνομικοί εντόπισαν μια μικρή «φυτεία» και έτοιμη προς διάθεση ποσότητα ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία ο δράστης καλλιεργούσε επιμελώς μέσα σε γλάστρες.

91 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμα προς χρήση ή διοχέτευση στην αγορά.

Μία ζυγαριά ακριβείας, η οποία ενισχύει τις υποψίες των αρχών για εμπορία.

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Στον εισαγγελέα ο συλληφθείς

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αγίου Νικολάου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο 31χρονος εμπλέκεται σε ευρύτερο δίκτυο διακίνησης στην Κρήτη.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λασιθίου.

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