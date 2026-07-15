ΤΕΤ.15 Ιου 2026 13:53
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Χειροπέδες σε 31χρονο στο Λασίθι για καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης (εικόνα)

περιπολικό
clock 11:43 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από χθες το απόγευμα ένας 31χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, κατηγορούμενος για σοβαρές παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών, μετά από οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Η σύλληψη είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών και κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο νησί, οι αρχές έθεσαν υπό παρακολούθηση τον στόχο και προχώρησαν σε αιφνιδιαστική έρευνα.

Τα ευρήματα στο σπίτι του

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στην οικία του 31χρονου, αλλά και στους περιβάλλοντες χώρους αυτής, οι αστυνομικοί εντόπισαν μια μικρή «φυτεία» και έτοιμη προς διάθεση ποσότητα ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία ο δράστης καλλιεργούσε επιμελώς μέσα σε γλάστρες.

91 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμα προς χρήση ή διοχέτευση στην αγορά.

Μία ζυγαριά ακριβείας, η οποία ενισχύει τις υποψίες των αρχών για εμπορία.

χασις

Στον εισαγγελέα ο συλληφθείς

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αγίου Νικολάου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο 31χρονος εμπλέκεται σε ευρύτερο δίκτυο διακίνησης στην Κρήτη.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λασιθίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Το "πάρτι" της κατσαρίδας καταγγέλλουν οι πολίτες - Η απάντηση της ΔΕΥΑΗ



Πέθανε η Μάρω Κοντού, σε ηλικία 92 ετών

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κάνναβη Λασίθι Σύλληψη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis