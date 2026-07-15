Δήμος Μαλεβιζίου: Τιμή στους ήρωες καταδρομείς Νικόλαο Καβροχωριανό και Ηλία Τούλη

Τη μνήμη των καταδρομέων Νικόλαου Καβροχωριανού και Ηλία Τούλη τιμά ο Δήμος Μαλεβιζίου την Κυριακή 19 Ιουλίου, σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες Μονής και Μαράθου, διοργανώνοντας τιμητικές τελετές στους αντίστοιχους οικισμούς.
Το πρόγραμμα των δύο τελετών έχει ως εξής:
Μονή:
10.00 Επιμνημόσυνη Δέηση
10.10 Κατάθεση Στεφάνων
-Ενός Λεπτού Σιγή
-Εθνικός Ύμνος
Image
Μάραθος:
11.00 Επιμνημόσυνη Δέηση
11.10 Κατάθεση Στεφάνων
– Ενός Λεπτού Σιγή
– Εθνικός Ύμνος
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ηράκλειο: Τροχαίο με ανήλικους - Ένας 14χρονος πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου