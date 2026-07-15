Δήμος Μαλεβιζίου: Τιμή στους ήρωες καταδρομείς Νικόλαο Καβροχωριανό και Ηλία Τούλη

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Τη μνήμη των καταδρομέων Νικόλαου Καβροχωριανού και Ηλία Τούλη τιμά ο Δήμος Μαλεβιζίου την Κυριακή 19 Ιουλίου, σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες Μονής και Μαράθου, διοργανώνοντας τιμητικές τελετές στους αντίστοιχους οικισμούς.

Το πρόγραμμα των δύο τελετών έχει ως εξής:

Μονή:

10.00 Επιμνημόσυνη Δέηση

10.10 Κατάθεση Στεφάνων

-Ενός Λεπτού Σιγή

-Εθνικός Ύμνος

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Μάραθος:

11.00 Επιμνημόσυνη Δέηση

11.10 Κατάθεση Στεφάνων

– Ενός Λεπτού Σιγή

– Εθνικός Ύμνος

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