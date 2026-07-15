Χάρης Μαμουλάκης στο Ράδιο Κρήτη: Δύσκολη αλλά αναγκαία η ανεξαρτητοποίησή μου από το ΣΥΡΙΖΑ

Σε κατάσταση απόλυτης πολιτικής περιδίνησης βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς το κόμμα βιώνει ένα πρωτοφανές κύμα μαζικών παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων που ανατρέπουν πλήρως τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη κύμα παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων ενόψει της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή νέου προέδρου μέσα σε κλίμα βαθιάς εσωστρέφειας, ομαδικών φυγών και έντονων διεργασιών για τη διαδοχή.

Ένας από τους βουλευτές που δεν παραιτήθηκε αλλά ανεξαρτητοποιήθηκε σήμερα με επιστολή που κατέθεσε στον πρόεδρο της Βουλής είναι και ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη.

Image

Όπως είπε ο κ. Μαμουλάκης ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση καθώς τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια διαχειρίσιμη κατάσταση που δεν περιποιεί τιμή. «Περίμενα, είπε, υπομονετικά αλλά η εσωστρέφεια και η τοξικότητα είναι χωρίς προηγούμενο. Αναλάβαμε τις ευθύνες μας και πήραμε την δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση» ανέφερε ο κ. Μαμουλάκης. Όσον αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είπε ότι το επόμενο διάστημα θα απευθυνθεί στους πολίτες και θα τοποθετηθεί. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ φυλλορροεί με δραματικούς ρυθμούς. Στο προσκήνιο για την προεδρία της Κ.Ο. ή/και του κόμματος βρίσκονται η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε η Μάρω Κοντού, σε ηλικία 92 ετών

Κρήτη: Βίαιη επίθεση στο δρόμο - Του έκλεψαν χρήματα και κινητά

Κρήτη: Ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε - Ήταν 52 ετών