ΔΕΠΑΝΑΛ: Άσκηση ετοιμότητας και επανεκπαίδευση προσωπικού

Επανεκπαίδευση των Ομάδων Εκτάκτων Καταστάσεων στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 στην αίθουσα του Πειραματικού Θεάτρου. Στο επίκεντρο της διαδικασίας ήταν η σωστή αντιμετώπιση σε θέματα πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, σεισμού, τραυματισμού, καθώς και η αναλυτική περιγραφή των ρόλων και αρμοδιοτήτων του Προσωπικού της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο ΠΣΚΗ και στους χώρους στάθμευσης, της Εταιρείας Φύλαξης, του προσωπικού του Ωδείου και του προσωπικού του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, που στεγάζονται στο κτηριακό συγκρότημα του ΠΣΚΗ και συμμετέχουν στις Ομάδες Εκτάκτων Καταστάσεων, τόσο στην πρωινή όσο και στην απογευματινή βάρδια.

Οι Ομάδες αυτές συγκροτήθηκαν σύμφωνα με το Σχέδιο Εκτάκτων Καταστάσεων του Τεχνικού Ασφαλείας και χθες έγινε μία επιβεβαίωση αλλά και επανεκπαίδευση των ανθρώπων που συμμετέχουν στις ομάδες αυτές και έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μέσα στους χώρους του ΠΣΚΗ. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων που εφαρμόστηκε στην άσκηση περιλάμβανε τον σχεδιασμό και την προετοιμασία αντιμετώπισης καταστροφών ενώ συμμετείχαν και ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Κώστας Βαρβεράκης καθώς και η Αντιπρόεδρος Μάρα Παναγιωτάκη.

Παράλληλα έγινε και μία Άσκηση Εκκένωσης του Πολιτιστικού Κέντρου σε περίπτωση σεισμού. Έγινε προσομοίωση σεισμού και το προσωπικό ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και έφερε σε πέρας όλο το Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Κώστας Βαρβεράκης «οι άνθρωποι της Εταιρείας είναι πάντα σε ετοιμότητα, συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις και μπορούν να βοηθήσουν, να υποστηρίξουν, να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις με μόνο στόχο την προστασία του κοινού αλλά και των εργαζομένων στους χώρους του ΠΣΚΗ. Ο κάθε εργαζόμενος γνωρίζει τη θέση, το ρόλο και τις αρμοδιότητές του στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων».

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