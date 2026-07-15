Δήμος Ηρακλείου: Ασφαλτοστρώσεις στην οδό Μητσοτάκη από την Πέμπτη 16 Ιουλίου

Ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει το πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης των δρόμων της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών στην οδό Μητσοτάκη, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου:

«Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου την Πέμπτη 16/07/2026 ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Μητσοτάκη. Η διάρκεια των παραπάνω εργασιών, θα είναι περίπου πέντε ημέρες.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων».

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