Mάρω Κοντού: Ο Γιώργος Κωνσταντίνου την αποχαιρετά

Ο θάνατος της Μάρως Κοντούσκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στη γυναίκα με την οποία συνέδεσε το όνομά του μέσα από την εμβληματική ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα».

Οι δυο τους αποτέλεσαν ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά ζευγάρια του ελληνικού σινεμά.

Image

Ο αγαπημένος ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους.

«Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο», έγραψε ο αγαπημένος ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης

Ο Γκλέτσος εξήγησε γιατί είχε πει «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές»

Ματαράγκας: «Με στενοχώρησαν που έγραψαν ότι πεθαίνω»