Η καφέ «ζώνη» του Ατλαντικού: Το γιγάντιο σάργασσο 8.000χλμ από το διάστημα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μια τεράστια καφέ ζώνη από φύκια μήκους πάνω από 8.000 χιλιομέτρων καταγράφουν οι δορυφόροι στον Ατλαντικό Ωκεανό. Πρόκειται για τη Μεγάλη Ζώνη Σάργασσου του Ατλαντικού (Great Atlantic Sargassum Belt), μια γιγάντια συγκέντρωση καφέ μακροφυκών που εκτείνεται από τον Κόλπο του Μεξικού έως τη Δυτική Αφρική.

Το φαινόμενο, που παλαιότερα περιοριζόταν κυρίως στη Θάλασσα των Σαργασσών, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε σχεδόν ετήσιο γεγονός, προκαλώντας ανησυχία στους επιστήμονες λόγω των επιπτώσεών του στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στις παράκτιες περιοχές.

Δισεκατομμύρια τόνοι σάργασσου στον Ατλαντικό

Ερευνητές του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου Harbor Branch του Πανεπιστημίου Florida Atlantic μελέτησαν δεδομένα τεσσάρων δεκαετιών, χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες, μετρήσεις στη θάλασσα και χημικές αναλύσεις.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η μεγάλη άνθηση του σάργασσου που εμφανίστηκε το 2011 αποτέλεσε την αρχή μιας νέας εποχής, με τεράστιες ποσότητες φυκιών να συσσωρεύονται σχεδόν κάθε χρόνο.

Τον περασμένο Μάιο υπολογίστηκε ότι περίπου 37,5 εκατομμύρια τόνοι σάργασσου επέπλεαν στον Ατλαντικό.

Image

Από πού προέρχεται η ανάπτυξη των φυκιών

Το σάργασσο είναι ένα καφέ φύκος που επιπλέει ελεύθερα στον ωκεανό και αποτελεί φυσικό καταφύγιο για πολλά θαλάσσια είδη.

Ωστόσο, η υπερβολική ανάπτυξή του φαίνεται να συνδέεται με την αυξημένη παρουσία θρεπτικών συστατικών στη θάλασσα.

Σημαντική ποσότητα αυτών των ουσιών προέρχεται από τον Αμαζόνιο, ο οποίος μεταφέρει στον Ατλαντικό μεγάλες ποσότητες αζώτου και φωσφόρου από τη στεριά.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η γεωργική ρύπανση, τα λύματα και η ατμοσφαιρική εναπόθεση ενισχύουν την ανάπτυξη του σάργασσου.

Image

Πώς μετακινείται η καφέ ζώνη

Με τη βοήθεια δορυφορικών παρατηρήσεων και μοντέλων ωκεάνιας κυκλοφορίας, οι ερευνητές παρακολουθούν την πορεία των φυκιών.

Τα θαλάσσια ρεύματα, όπως το Ρεύμα του Κόλπου, μεταφέρουν το σάργασσο από παράκτιες περιοχές πλούσιες σε θρεπτικά στοιχεία προς τον ανοιχτό Ατλαντικό, δημιουργώντας μια τεράστια πλωτή ζώνη.

Image

Όταν το σάργασσο φτάνει στις ακτές

Στην ανοιχτή θάλασσα το σάργασσο αποτελεί σημαντικό μέρος του οικοσυστήματος. Όταν όμως τεράστιες ποσότητες ξεβράζονται στις ακτές, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα.

Κατά την αποσύνθεσή του:

προκαλεί έντονη δυσοσμία,

απελευθερώνει υδρόθειο, ένα τοξικό αέριο,

μειώνει το οξυγόνο στο νερό,

απειλεί κοραλλιογενείς υφάλους και παράκτια οικοσυστήματα.

Παράλληλα, επηρεάζει τον τουρισμό και την αλιεία, καθώς πολλές περιοχές χρειάζονται συνεχείς επιχειρήσεις καθαρισμού των ακτών.

Ένα σημάδι αλλαγής στους ωκεανούς

Η Μεγάλη Ζώνη Σάργασσου του Ατλαντικού δεν αποτελεί απλώς ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο. Οι επιστήμονες τη θεωρούν ένδειξη των μεγάλων αλλαγών που συμβαίνουν στους ωκεανούς.

Ο συνδυασμός της ρύπανσης από τη στεριά, της αλλαγής των θαλάσσιων ρευμάτων και της αυξημένης διαθεσιμότητας θρεπτικών ουσιών μεταμορφώνει σταδιακά ένα ολόκληρο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Η καφέ ζώνη του Ατλαντικού αποτελεί πλέον ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο οι ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να επηρεάσουν τις θάλασσες σε παγκόσμια κλίμακα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πέθανε η Μάρω Κοντού, σε ηλικία 92 ετών

Καύσιμα: Νέες αυξήσεις έως το Σάββατο παρά τη συμφωνία για μειώσεις

Κι όμως αυτή η... ζούγκλα, είναι δρόμος στο Ηράκλειο! (εικόνες)