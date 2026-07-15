Φωτιά στο Μελιδοχώρι: Μάχη από ξηρά και αέρα – Ήχησε το 112

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που δίνει μάχη με τις φλόγες για να περιορίσει τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι (15.07) στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου.

Η πυρκαγιά καεί σε χαμηλή βλάστηση ενώ τελευταίες πληροφορίες, αναφέρουν πως το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς το Λαράνι, όπου έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες δυνάμεις. Υπενθυμιζεται πως στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι, δυσκολευόντας το έργο των πυροσβεστών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος ενώ συνδράμουν και υδροφόρες Δήμου και ιδιωτών αλλά και 3 ομάδες ΕΜΟΔΕ.

Νωρίτερα, ήχησε και το 112 ενημερώνοντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: