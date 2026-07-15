ΤΕΤ.15 Ιου 2026 16:37
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Φωτιά στο Μελιδοχώρι: Μάχη από ξηρά και αέρα – Ήχησε το 112

Πυροσβεστικό
clock 15:14 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που δίνει μάχη με τις φλόγες για να περιορίσει τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι (15.07) στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου. 

Η πυρκαγιά καεί σε χαμηλή βλάστηση ενώ τελευταίες πληροφορίες, αναφέρουν πως το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς  το Λαράνι, όπου έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες δυνάμεις. Υπενθυμιζεται πως στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι, δυσκολευόντας το έργο των πυροσβεστών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος ενώ συνδράμουν και υδροφόρες Δήμου και ιδιωτών αλλά και 3 ομάδες ΕΜΟΔΕ.

Νωρίτερα, ήχησε και το 112 ενημερώνοντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

σδαφ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φωτιά μελιδοχώρι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis