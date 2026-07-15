Κομισιόν: Μόνο με γονική επίβλεψη τα παιδιά κάτω των 13 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσπίζοντας ελάχιστο όριο ηλικίας για την αυτόνομη πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με επίσημη έκθεση εμπειρογνωμόνων που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προτείνεται ο αυστηρός περιορισμός της χρήσης οθονών στην πρώιμη παιδική ηλικία και η εισαγωγή ενός συστήματος σταδιακής και ελεγχόμενης πρόσβασης στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το σκεπτικό της απόφασης και η έκθεση των ειδικών



Η Πρόεδρος της Κομισιόν παρουσίασε τα πορίσματα μιας επιτροπής ειδικών, την οποία είχε συγκαλέσει πέρυσι με σκοπό την εξέταση πολιτικών για την καταπολέμηση των κινδύνων που εγκυμονούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.







Η έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα συνιστά οι ανήλικοι κάτω των 13 ετών να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες πλατφόρμες μόνο για «περιορισμένο χρόνο» και υπό την επίβλεψη των γονέων τους.

Η ανακοίνωση της ΕΕ έρχεται ως επιστέγασμα προσπαθειών ετών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχουν τα social media για τους ανηλίκους.

Η Φον ντερ Λάιεν έχει θέσει το ζήτημα αυτό ως κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας της στην ηγεσία του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ.

Το Politico σημειώνει πως ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως η Αθήνα, η Κοπεγχάγη και το Παρίσι πιέζουν επίσης για την επιβολή ηλικιακών περιορισμών — όπως και χώρες εκτός ΕΕ, ανάμεσά τους η Αυστραλία, η Ινδονησία και η Μαλαισία.

Σημειώνεται επίσης ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης περιορίζουν ήδη την πρόσβαση σε χρήστες κάτω των 13 ετών, επειδή οι ίδιοι δεν μπορούν να συναινέσουν στην επεξεργασία των δεδομένων τους σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής της ΕΕ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε χαρακτηριστικά κατά την παρουσίαση: «Είναι πολύ σαφές ότι χρειαζόμαστε κατάλληλους για την ηλικία περιορισμούς στις πλατφόρμες. Αυτό δεν αφορά το αν τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αφορά το αν και πότε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας».







Σταδιακή πρόσβαση και ο ρόλος των γονέων



Η Πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε ότι οι γονείς θα πρέπει επίσης να έχουν τον έλεγχο των ηλικιακών ορίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα παιδιά θα πρέπει να εκτίθενται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο υπό την επίβλεψη των γονέων, των φροντιστών, των δασκάλων, και για περιορισμένο χρόνο» τόνισε.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι το μέτρο «δεν θα είναι αλάνθαστο, και η αλλαγή απαιτεί χρόνο».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι θα αλλάξουν τελικά τη συμπεριφορά τους, όπως ακριβώς συνέβη όταν εισήχθησαν οι ζώνες ασφαλείας για την οδική ασφάλεια.

Η Επιτροπή επιθυμεί να επιβάλει μια «σταδιακή και κλιμακωτή πρόσβαση για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες», με τη Φον ντερ Λάιεν να συμπληρώνει: «Η παιδική ηλικία δεν περιμένει, και από τη στιγμή που θα χαθεί, δεν μπορούμε να τη δώσουμε ποτέ πίσω».

Επέκταση των ελέγχων και οι συστάσεις για τις οθόνες



Η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι το ευρωπαϊκό μπλοκ θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής ηλικιακών περιορισμών και σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, ενώ θα ξεκινήσει άμεσα εργασίες για να προσδιορίσει ποιες πλατφόρμες είναι επιβλαβείς για τους ανηλίκους.

Τέλος, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων προχώρησε και σε ευρύτερες συστάσεις για την καθημερινότητα των παιδιών, συνιστώντας να μην εκτίθενται καθόλου σε οθόνες πριν από την ηλικία των τριών ετών.

Στη συνέχεια, προτείνεται η σταδιακή εισαγωγή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες τεχνολογίες μέχρι την ηλικία των 13 ετών, πάντα υπό την απαραίτητη επίβλεψη.

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