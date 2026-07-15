Κρήτη: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη 16 Ιουλίου – Στο «πορτοκαλί» όλο το νησί

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές στην Κρήτη, καθώς για αύριο Πέμπτη (15/7) προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων που θα επικρατήσουν σε ολόκληρο το νησί.

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δείχνει την Κρήτη με πορτοκαλί χρώμα, γεγονός που αντιστοιχεί στην Κατηγορία Κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος). Οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών, ενώ σε περίπτωση έναρξης φωτιάς η εξάπλωσή της μπορεί να είναι ιδιαίτερα γρήγορη.

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Πέμπτη 16/07







🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:



📍 #Χίο #Ψαρά #Σάμο #Ικαρία



📍 #Κρήτη







🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας







🚨👉 Επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος:… pic.twitter.com/aGleXFizOZ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2026

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές και κάθε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να αποτελέσει αιτία ανάφλεξης.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Συνεπώς, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές

Παράλληλα η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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