Δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Καρέ-καρέ οι κινήσεις του δράστη -Τα 3 στοιχεία που αναζητούν οι Αρχές

Κλιμακώνονται οι έρευνες γύρω από τις βομβιστικές επιθέσεις με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που σημειώθηκαν σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

Μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο αποτυπώνονται καθαρά οι κινήσεις ενός εκ των δραστών.

Το συγκεκριμένο βίντεο προέρχεται από το σύστημα καταγραφής στην είσοδο του κτιρίου όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης, στην Άνω Τούμπα.

Στο υλικό, το οποίο παρουσίασε ο ΣΚΑΪ, εμφανίζεται ένας νεαρός άνδρας με αθλητική περιβολή -τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα και καπέλο- ο οποίος έχει καλυμμένο το πρόσωπό του με μαντήλι. Ο δράστης πλησιάζει κρατώντας μια μαύρη σακούλα, εισέρχεται στο προαύλιο της πολυκατοικίας, τοποθετεί τον εκρηκτικό μηχανισμό και απομακρύνεται τρέχοντας.

Σε επόμενο βίντεο καταγράφεται η ακόλουθη έκρηξη από τα γκαζάκια, η οποία προκάλεσε ζημιές και εστίες φωτιάς στην πρόσοψη του κτιρίου. Από τη χρονική ανάλυση προκύπτει ότι μεσολάβησαν περίπου 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα από την απομάκρυνση του δράστη μέχρι την έκρηξη.

Το γεγονός αυτό οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι χρησιμοποιήθηκε βραδύκαυστος μηχανισμός, ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος διαφυγής. Το βίντεο έχει ήδη ενσωματωθεί στη δικογραφία και αναλύεται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας.

Σταθερή η κατάσταση της Αφροδίτης Νέστορα

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Γενικό Νοσοκομείο Παπανικολάου, η κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα παραμένει σταθερή και ελεγχόμενη. Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τραυματίστηκε κατά τη φονική επίθεση στο σπίτι της -που είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα, και τον τραυματισμό του πατέρα της και τριών ακόμα ενοίκων- νοσηλεύεται στη «Μονάδα Εγκαυμάτων» με τραύματα στα άνω και κάτω άκρα.

Image Η βοβμιστική επίθεση είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο χρόνος έκδοσης του εξιτηρίου της δεν έχει προσδιοριστεί, ενώ η εξόδιος ακολουθία για τη μητέρα της αναμένεται να τελεστεί αφού η ίδια είναι σε θέση να παραστεί.

Τα τρία στοιχεία που αναζητούν οι Αρχές

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα επικεντρώνονται πλέον σε εργαστηριακά ευρήματα. Οι ειδικοί της ΕΛ.ΑΣ. αναζητούν ίχνη DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των μηχανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση σε μια μονωτική ταινία που εντοπίστηκε στο σημείο.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, στην επιχείρηση φέρεται να συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο δίκυκλα, ενώ εξετάζεται σοβαρά η ύπαρξη και τέταρτου προσώπου με υποστηρικτικό ρόλο.

Οι αναλύσεις των Αρχών επικεντρώνονται στα απομεινάρια των εμπρηστικών μηχανισμών -όπως φιάλες υγραερίου, πλαστικά δοχεία και κομμάτια μονωτικής ταινίας- με σκοπό την ανεύρεση αποτυπωμάτων και DNA.

«Ουσιαστικά η συνδεσμολογία είναι ο πιο απλός τρόπος που συναντούμε, οπότε δεν μπορούμε να αντλήσουμε στοιχείο από αυτό. Δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολοίπων», διευκρίνισε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν συλλέξει οι αρχές, μέσω του οποίου επιχειρείται η χαρτογράφηση των οχημάτων και των προσώπων που ενεπλάκησαν.

«Έχουμε μόνο μορφές από το βιντεοληπτικό υλικό. Σίγουρα οι αστυνομικοί δε θεωρούν ότι υπάρχει συμμετοχή μόνο των τριών των τουλάχιστον τριών ατόμων που συμμετείχαν σίγουρα στις επιθέσεις… αν μιλάμε για κοινά πρόσωπα», συμπλήρωσε η κ. Δημογλίδου.

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