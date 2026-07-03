"Κύμα" βίας σαρώνει την Κρήτη - Προβληματισμός και ανησυχία

Προβληματισμό και έντονη ανησυχία προκαλεί η αυξανόμενη συχνότητα σοβαρών περιστατικών βίας που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Από δολοφονίες και απόπειρες ανθρωποκτονίας μέχρι επιθέσεις σε ανήλικους, ενδοοικογενειακή βία και άσκοπους πυροβολισμούς σε δημόσιες εκδηλώσεις, η εικόνα που διαμορφώνεται έχει σημάνει συναγερμό τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν ολοένα και πιο σκληρές υποθέσεις.

Χαρακτηριστική και πιο πρόσφατη είναι η υπόθεση της επίθεσης σε βάρος ενός 8χρονου παιδιού σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου, όπου ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει πλέον την ιδιαίτερα βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να επιχείρησε να πιέσει μαξιλάρι στο πρόσωπο του παιδιού, ενώ μέσα στο σπίτι βρισκόταν και ο 11χρονος αδελφός του, ο οποίος έγινε μάρτυρας του περιστατικού.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, έντονη αναστάτωση είχε προκαλέσει και το περιστατικό με τους άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Κλήδονα, σε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου, παρουσία περίπου 1.500 ανθρώπων, ανάμεσά τους πολλές οικογένειες και μικρά παιδιά. Η αστυνομική έρευνα οδήγησε σε συλλήψεις, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε νόμιμος αλλά και παράνομος οπλισμός.

Τα περιστατικά αυτά προστίθενται σε μια σειρά ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων που έχουν συγκλονίσει την Κρήτη τους τελευταίους μήνες. Ανάμεσά τους, η δολοφονία του Νικήστρατου Γεμιστού στο Ηράκλειο, που προκάλεσε έντονο σοκ στην τοπική κοινωνία, αλλά και η δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, μια υπόθεση που άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Στον κατάλογο έρχονται να προστεθούν περιστατικά άγριων ξυλοδαρμών, επιθέσεων με όπλα και μαχαίρια, υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και περιστατικά παραβατικότητας που, σύμφωνα με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., παρουσιάζουν αυξημένη ένταση και σοβαρότητα σε σχέση με το παρελθόν.

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι οι υποθέσεις που καλούνται να διαχειριστούν εμφανίζουν ολοένα πιο βίαια χαρακτηριστικά, ενώ ειδικοί τονίζουν ότι η έξαρση της βίας δεν μπορεί να αποδοθεί σε έναν μόνο παράγοντα. Κοινωνικές πιέσεις, οικονομικές δυσκολίες, ψυχική επιβάρυνση, η εξοικείωση με τη βία και η μειωμένη ανοχή στη διαχείριση των συγκρούσεων συνθέτουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο.

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