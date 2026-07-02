«Δεν πρόλαβα να το αγκαλιάσω ζωντανό»: Ξεσπά η μητέρα του 21χρονου Νικήτα

Δύο μήνες μετά τη στυγερή δολοφονία του, το σπίτι της οικογένειας είναι βυθισμένο στο πένθος, με τον πατέρα του να παραμένει στο μνήμα του για ώρες.

«Δεν πρόλαβα ζωντανό το παιδί μου να το αγκαλιάσω, να του δώσω ένα μεγάλο φιλί και να του πω πόσο πολύ το αγαπώ. Δεν το πρόλαβα δυστυχώς ζωντανό και αυτό θα με κατατρέχει στο υπόλοιπο της ζωής μου. Δε θα ήθελα καμιά άλλη μάνα να το ζήσει αυτό, ούτε τον θάνατο του παιδιού της ούτε με τον τρόπο που έφυγε το δικό μου παιδί», δήλωσε συντετριμμένη η μητέρα του αδικοχαμένου Νικήστρατου στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα και τον Μιχαήλ Λαμπαθάκη.

Στη συνέχεια, περιέγραψε το βάρος της καθημερινότητας από την ημέρα που «έχασε» το παιδί της: «Κάθομαι στην κουζίνα μου, κοιτάζω το αυτοκίνητό του και τον περιμένω από κάπου να φανεί, να μου κάνει την πλάκα του όπως συνήθιζε, να του πω ότι τον αγαπάω και ότι μου λείπει. Τον περιμένω κάθε βράδυ να έρθει. Κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο δύσκολο».

Κλείνοντας, η κυρία Άννα έκανε μία μόνο ευχή για τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε να θυμάται ο κόσμος τον γιο της: «Την καλοσύνη του, την ευγένειά του. Δεν ήθελε να κάνει κακό σε κανέναν. Να θυμούνται την αγάπη που είχε για όλο τον κόσμο. Προσπαθώ να σταθώ όρθια για τα υπόλοιπα παιδιά μου, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι».

Δολοφονία Ηράκλειο: «Εμένα κυνηγάει» - Τα προφητικά μηνύματα του Νικήτα στον αδερφό του

Η οικογένεια του 20χρονου επιμένει ότι η δολοφονία δεν ήταν εν βρασμώ, αλλά το τέλος ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος. Ο δράστης για καιρό μετά το τροχαίο στο οποίο «χάθηκε» ο γιος του κατηγορούσε τον Νικήτα ως υπεύθυνο και είχε αποπειραθεί να τον βλάψει επανειλημμένα.

Η αγωνία που ζούσε ο Νικήτας και η οικογένειά του όλον αυτόν τον καιρό έχει αποτυπωθεί σε μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον αδερφό του και παρουσιάστηκαν αποκλειστικά στην εκπομπή.

«Δώσε μου το αυτοκίνητό σου να κυκλοφορώ εγώ με αυτό, εφόσον το έχουν στοχοποιήσει, για να πάρουν εμένα από πίσω», έλεγε ο μεγαλύτερος αδερφός του, με τον Νικήτα να απαντά: «Θα έρθει για να αποτελειώσει τη δουλειά του. Ποιο αμάξι μου; Και να το είχα δε θα στο έδινα. Εμένα θέλει, δε θα την πληρώσετε εσείς».

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν το 2023, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Νικήτας με συνοδηγό τον κολλητό του φίλο εξετράπη της πορείας του. Ο 20χρονος τραυματίστηκε αλλά επέζησε, σε αντίθεση με τον φίλο του που σκοτώθηκε. Οι γονείς του θύματος θεωρούσαν υπεύθυνο τον Νικήτα και έκτοτε τον καταδίωκαν και τον εκφόβιζαν. Αν και η οικογένεια του Νικήτα είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στην αστυνομία καταγγέλλοντας ότι το παιδί του βρίσκεται σε κίνδυνο, τελικά δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την τραγωδία.

Για τη δολοφονία του Νικήτα έχει προφυλακιστεί ο πατέρας του κολλητού του, αλλά και η σύζυγός του που θεωρείται ηθική αυτουργός.

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