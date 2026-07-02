Βενεζουέλα: Εντοπίστηκε επιζών μια εβδομάδα μετά τους σεισμούς

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Ένας 43χρονος άνδρας εντοπίστηκε ζωντανός στα συντρίμμια επταώροφης πολυκατοικίας στη Βενεζουέλα, μια ολόκληρη εβδομάδα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό.

Εκατοντάδες διασώστες δίνουν πλέον ολονύχτια μάχη στην παραθαλάσσια περιοχή Κάτια Λα Μαρ, προκειμένου να ανασύρουν με ασφάλεια τον Ερνάν Χιλ, έναν φύλακα που εγκλωβίστηκε στο κουβούκλιό του όταν κατέρρευσε το κτίριο.

Η είδηση αυτής της διάσωσης έρχεται την ώρα που η χώρα μετρά τις πληγές της από τις δύο εξαιρετικά ισχυρές δονήσεις (7,2 και 7,5 βαθμών) της 24ης Ιουνίου.

Η προσωρινή πρόεδρος, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος, καθώς ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 2.295 νεκρούς και 11.267 τραυματίες, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά.

Δυστυχώς, οι φόβοι για δραματική άνοδο των θυμάτων είναι έντονοι. Με τους αγνοούμενους να υπολογίζονται σε 50.000, η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών ενδέχεται να φτάσει τις δεκάδες χιλιάδες.

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται στις μακάβριες προετοιμασίες των Αρχών, οι οποίες προμηθεύονται από τον ΟΗΕ 10.000 ειδικούς σάκους για μεταφορά σορών. Παράλληλα, συγκλονίζουν οι εικόνες από το λιμάνι της Λα Γκουάιρα, όπου σειρές από φέρετρα έχουν στοιβαχθεί στις αποβάθρες, δημιουργώντας ένα απέραντο, αυτοσχέδιο νεκροτομείο.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό ολέθρου, ωστόσο, η ελπίδα αρνείται να σβήσει. Συγγενείς των αγνοουμένων παραμένουν ακροβολισμένοι γύρω από τα χαλάσματα, προσδοκώντας ένα θαύμα. «Ποτέ δεν ξέρεις μέχρι να βρεθούν οι δικοί σου άνθρωποι», δηλώνει με αγωνία μια κάτοικος.

Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες εθελοντές, οπλισμένοι με σχοινιά, φτυάρια ή ακόμα και με τα γυμνά τους χέρια, συνεχίζουν να σκάβουν ακούραστα, υπενθυμίζοντας το μεγαλείο της ανθρώπινης αλληλεγγύης.

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