Αδελφή 20χρονου Νικήτα: Μας τον φάγανε σαν το σκυλί...

Για τον αδελφό της, που δολοφονήθηκε στην Αμμουδάρα και σήμερα οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, μίλησε η αδελφή του Νικήστρατού Γεμιστού, περιγράφοντας με συγκίνηση την κατάσταση της υγείας και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε από μικρή ηλικία.

Όπως ανέφερε σε τηλεοπτική της συνέντευξη, ο 21χρονος αντιμετώπιζε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα από παιδί, λόγω της νόσου Καβασάκι, ενώ είχε υποβληθεί και σε επέμβαση τοποθέτησης στεντ.

Η ίδια σημείωσε ότι ο αδελφός της λάμβανε καθημερινή φαρμακευτική αγωγή, την οποία συχνά χρειάζονταν να του χορηγούν οι γονείς του, καθώς η ψυχολογική του κατάσταση είχε επιβαρυνθεί και ο ίδιος δυσκολευόταν να συμμορφωθεί με τη θεραπεία του.

