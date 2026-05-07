Βίντεο-σοκ με εξαγριωμένο κάστορα να επιτίθεται σε οκτάχρονο στο Νιου Τζέρσεϊ

Ένα περίεργο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, κατά το οποίο η οικογένεια ενός οκτάχρονου αγοριού παλεύει με έναν λυσσασμένο κάστορα, αφού το παιδί δέχθηκε δάγκωμα από το εξαγριωμένο τρωκτικό, σε λίμνη του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ την Κυριακή (03/05).

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η παράξενη επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα στη λίμνη Χένρι, στο πάρκο Continental Soldiers Park, που βρίσκεται στον δήμο Μάχουα κοντά στο Νιούαρκ. Η δημοτική αρχή του Μάχουα επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι το ζώο βρέθηκε θετικό στη λύσσα.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μάχουα, το αγόρι ψάρευε μαζί με την οικογένειά του πριν από την επίθεση.

Τον δάγκωσε στον μηρό

Ο οκτάχρονος προσπάθησε να ξεφύγει τρέχοντας από τον μαινόμενο κάστορα, όμως το ζώο τον δάγκωσε στον μηρό όταν σκόνταψε, δήλωσε στην Daily Mail ο αστυνομικός διοικητής Μάικλ Μπλοντίν.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι ένας φίλος της οικογένειας κατάφερε να απομακρύνει τον κάστορα με επανειλημμένες κλωτσιές και χτυπήματα, ωστόσο το ζώο παρέμεινε κοντά στο σημείο μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες συγγενείς και φίλοι του παιδιού έσπευσαν να αντιμετωπίσουν το επιθετικό ζώο, επιβεβαιώνοντας την περιγραφή του διοικητή.

#newjersey #animal #wildlife #nature ♬ original sound - cbsnews @cbsnews A rabid beaver attacked an 8-year-old boy who was fishing with his family at Lake Henry in Mahwah, New Jersey, this weekend. Police say the boy was bitten in the leg after the animal exited the water and charged him on shore. His family and small dog can be seen scrambling to defend him, finally pulling the aggressive animal off of him and tossing it back into the lake. The boy was then taken to Good Samaritan Hospital in New York. #animals

Το οκτάχρονο αγόρι εκσφενδόνισε τον κάστορα

Δύο άτομα φαίνονται μέσα στο νερό, πριν προστεθεί και τρίτο πρόσωπο στην προσπάθεια. Σήκωσαν τον κάστορα και τον πέταξαν με δύναμη στο νερό, απομακρυνόμενοι στη συνέχεια προς την ακτή, όμως το τρωκτικό συνέχισε να τους ακολουθεί.

Σε κάποιο σημείο, ένας από αυτούς έπεσε προς τα πίσω και ο κάστορας φαίνεται να επιχειρεί να δαγκώσει ξανά, πριν ένας άνδρας πιέσει το κεφάλι του προς τα κάτω και άλλο μέλος της οικογένειας απομακρύνει το ζώο με κλωτσιά.

Το αγόρι που κρατούσε ακινητοποιημένο τον κάστορα τον σήκωσε στη συνέχεια και τον εκσφενδόνισε αρκετά μέτρα πιο πέρα μέσα στο νερό. Το ανεξέλεγκτο τρωκτικό συνέχισε να κινείται κυκλικά, ενώ ένα μικρό λευκό σκυλί μπήκε στο νερό και γάβγιζε προς το μέρος του.

Δαγκώθηκαν κι άλλοι επισκέπτες

Ο οκτάχρονος μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για περίθαλψη, ενώ η σοβαρότητα των τραυμάτων του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Σύμφωνα με τον δήμο Μάχουα, κι άλλοι επισκέπτες της λίμνης δαγκώθηκαν την Κυριακή και όλοι λαμβάνουν θεραπεία.

Οι κάστορες δεν είναι επικίνδυνοι αλλά μπορούν να γίνουν επιθετικοί

Οι κάστορες είναι συνηθισμένοι στο Νιου Τζέρσεϊ και συνήθως δεν θεωρούνται επικίνδυνα ζώα, σύμφωνα με την υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας της πολιτείας.

Παρ’ όλα αυτά, μπορούν να γίνουν επιθετικοί όταν αισθανθούν ότι απειλούνται ή όταν υπερασπίζονται την περιοχή τους, αναφέρει η Critter Control.

Οι κάστορες έχουν μήκος περίπου από 90 εκατοστά έως 1,2 μέτρα και ζυγίζουν από 14 έως 32 κιλά. Πρόκειται για τα δεύτερα μεγαλύτερα τρωκτικά στον κόσμο μετά τα καπιμπάρα.

