Δίκη πατρός Αντωνίου για ασέλγεια: Κεκλεισμένων των θυρών η διαδικασία, αντιδρούν οι δικηγόροι του

Κεκλεισμένων των θυρών αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών να διεξαχθεί η δίκη του πατέρα Αντωνίου, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος δύο νεαρών, πρώην τροφίμων της Κιβωτού του Κόσμου.

Στο δικαστήριο έδωσαν το «παρών» ο ιδρυτής της Κιβωτού, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή, καθώς και ένας από τους δύο καταγγέλλοντες που έχουν στραφεί σε βάρος του.

Με την έναρξη της διαδικασίας, οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας υπέβαλαν αίτημα η δίκη να πραγματοποιηθεί χωρίς δημοσιότητα, επικαλούμενοι τον κίνδυνο περαιτέρω επιβάρυνσης των καταγγελλόντων. Στην αντίπερα όχθη, οι συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου ζήτησαν να απορριφθεί το αίτημα, επισημαίνοντας ότι ένας εκ των καταγγελλόντων έχει κατά το παρελθόν προχωρήσει σε δημόσιες τοποθετήσεις και συνεντεύξεις.

«Όταν κάποιος επικαλείται τον ιδιωτικό του βίο, πρέπει και ο ίδιος να τον προστατεύει», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι υπερασπιστές του κατηγορούμενου, αφήνοντας αιχμές για τη δημόσια έκθεση της υπόθεσης.

