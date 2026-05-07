ΠΕΜ.07 Μαΐ 2026 22:51
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Σοβαρός τραυματισμός νεαρού άνδρα από πτώση στο κενό
ασθενοφορο εκαβ
clock 12:46 | 07/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας 29χρονος, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος, από κτίριο 4ου όροφου. Από την πτώση υπέστει πολλαπλά κατάγματα σε όλο του το σώμα.

Άμεσα ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή από τους θεράποντες ιατρούς. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα η αιτία της πτώσης, η οποία ερευνάται από την αστυνομία. Εκτιμάται, πάντως σύμφωνα με πληροφορίες, πως πρόκειται για ατύχημα, όπως μεταδίδει το goodnet.gr.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μητσοτάκης στην Κ.Ο. της ΝΔ: Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε δικαστήριο εντυπώσεων

Κρήτη: Βουβός πόνος και αναπάντητα "γιατί" στο τελευταίο αντίο στον Νικήτα (εικόνες)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ατύχημα πτώση στο κενό Ρεθυμνο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis