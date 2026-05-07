Κρήτη: Σοβαρός τραυματισμός νεαρού άνδρα από πτώση στο κενό

Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας 29χρονος, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος, από κτίριο 4ου όροφου. Από την πτώση υπέστει πολλαπλά κατάγματα σε όλο του το σώμα.

Άμεσα ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή από τους θεράποντες ιατρούς. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα η αιτία της πτώσης, η οποία ερευνάται από την αστυνομία. Εκτιμάται, πάντως σύμφωνα με πληροφορίες, πως πρόκειται για ατύχημα, όπως μεταδίδει το goodnet.gr.

