Κρήτη: Σύλληψη 24χρονου για διακίνηση – Βρέθηκαν πιστόλια, κοκαΐνη και μετρητά (φωτο)
clock 11:44 | 07/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε “αποθήκη όπλων και ναρκωτικών είχε μετατρέψει το σπίτι του ένας 24χρονος Αλβανός ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (06.05) στον Πλατανιά, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι όπου διέμενε και στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού.

Πιο συγκεκριμένα:

Συνελήφθη χθες (06.05.2026) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 24χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για

παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της παράνομης οπλοκατοχής, από αστυνομικούς της

ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 24χρονου και σε εξωτερικούς χώρους αυτής, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 2 πιστόλια,
  • 2 γεμιστήρες,
  • 40 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
  • 95 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,
  • 12,5 γραμμάρια κοκαΐνη,
  • μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης,
  •  ζυγαριά ακριβείας,
  •  χρηματικό ποσό 2.150 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες,
  • υλικά για τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών,
  • κινητό τηλέφωνο
ΟΠΛΑ

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

