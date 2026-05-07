Εξωδικαστικός: Πράσινο φως για χρέη από 5.000€ και νέα «ασπίδα» στην α' κατοικία

Tον Ιούνιο, εκτός απροόπτου, αναμένεται να ψηφιστεί η νομοθετική ρύθμιση με τις βελτιώσεις του πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους με έμφαση στην προστασία της α’ κατοικίας και τη βιώσιμη ρύθμιση οφειλών.

Οι δύο βασικές βελτιώσεις που αφορούν τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό θα εφαρμοστούν:

ένα μήνα από τη ψήφιση, δηλαδή τον Ιούλιο, η δυνατότητα ένταξης οφειλών από 5.000 ευρώ (από 10.000 ευρώ που ισχύει τώρα)

δύο μήνες μετά, τον Αύγουστο, οι οφειλέτες θα μπορούν να επιλέξουν την προστασία της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία τους.

Όπως διευκρίνιζαν αρμόδιες πηγές, το παραπάνω χρονικό διάστημα αφορά στην πλήρη εφαρμογή των αλλαγών που αφορούν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Μέσω των παραπάνω βελτιώσεων, δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να προβεί στην αποπληρωμή της αξίας της κύριας κατοικίας του και τη διάσωση αυτής, με παράλληλη ρευστοποίηση άλλων δευτερευόντων ακινήτων. Παράλληλα, η δυνατότητα ένταξης οφειλών από 5.000 ευρώ εκτιμάται ότι θα δώσει διέξοδο σε περισσότερο από 1 εκατ. οφειλέτες με μικρότερα χρέη, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση στον εξωδικαστικό.

Προστασία α΄ κατοικίας

Για πρώτη φορά, οι οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, επιλέγοντας την προστασία της πρώτης κατοικίας, το ύψος του «κουρέματος» και οι μηνιαίες δόσεις θα υπολογίζονται αποκλειστικά βάσει της αξίας της κατοικίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη, και όχι σύμφωνα με το σύνολο της περιουσίας του, οδηγώντας σε σημαντικά βελτιωμένους όρους ρύθμισης. Η επιλογή διατήρησης της κύριας κατοικίας με ταυτόχρονη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων για την αποπληρωμή των χρεών μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, αποτελεί μια «δεύτερη ευκαιρία» για τους οφειλέτες.

Ο οφειλέτης θα μπορεί είτε να αποδεχθεί τη ρύθμιση που θα προκύπτει ή και να την απορρίψει. Στην περίπτωση αποδοχής, θα υπογραφεί σύμβαση η οποία θα προβλέπει τη σταδιακή αποπληρωμή της αξίας της πρώτης κατοικίας, αλλά η διατήρησή της θα εξαρτάται από τη συνεπή τήρηση των όρων.

Ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ

Μειώνεται το όριο ένταξης οφειλών στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό από τα 10.000 € στα 5.000 €, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό οφειλετών, που δυνητικά μπορεί να φτάσει και το 1 εκατομμύριο. Πρόκειται για οφειλές σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και εφορία.

Για παράδειγμα κάποιος που οφείλει στην τράπεζα 8.000 ευρώ θα μπορεί να εξοφλήσει το συγκεκριμένο ποσό σε έως 250 δόσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη.

Τον Απρίλιο επιτεύχθηκαν 2.172 νέες ρυθμίσεις, μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, με το ύψος των αρχικών οφειλών να ανέρχεται σε 588 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 51% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό Απρίλιο. Η άνοδος αυτή, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οφείλεται κυρίως στις νομοθετικές πρωτοβουλίες και στα διευρυμένα κριτήρια ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, παρέχοντας πλέον τη δυνατότητα σε περισσότερους συμπολίτες μας, να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την περιουσία τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 60.388 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,64 δισ. ευρώ.

Πηγή: naftemporiki.gr

