Κλαυδία: "Ονειρευόμουν να πάω στη Eurovision από τότε που νίκησε η Έλενα Παπαρίζου, ήμουν τριών ετών"

Η Κλαυδία έδωσε συνέντευξη στην ιταλική τηλεόραση και δήλωσε πως η Eurovision ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής της. Μάλιστα, από τότε που κέρδισε η Ελενα Παπαρίζου την Eurovision ήταν όνειρό ζωής για εκείνη.

«Πάντα ονειρευόμουν να πάω στη Eurovision και πιο συγκεκριμένα, από τότε που νίκησε η Έλενα Παπαρίζου το 2005. Τότε ήμουν μόνο 3 ετών, αλλά θυμάμαι μερικά πράγματα. Πάντα ήθελα να πάω στη Eurovision και ευτυχώς έγινε. Ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου», είπε αρχικά.

«Είμαι πολύ χαρούμενη με όλα. Όλα ήρθαν τέλεια, οι Έλληνες αγάπησαν το τραγούδι και το γεγονός πως ήταν ελληνικό τραγούδι. Ένιωσαν περήφανοι που εκπροσωπήθηκαν με ένα ελληνικό τραγούδι, με παραδοσιακό υπόβαθρο. Με στήριξαν σε όλη τη διαδικασία», ανέφερε.

