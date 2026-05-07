Ηράκλειο: Νέα επιχείρηση του Λιμενικού στους Καλούς Λιμένες - Τρία περιστατικά με εκατοντάδες μετανάστες
clock 07:33 | 07/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέα απότομη αύξηση των μεταναστευτικών ροών καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα νότια του νησιού, θέτοντας σε συναγερμό τις Λιμενικές Αρχές. 

Κατά τη διάρκεια της νύχτας διασώθηκαν συνολικά 142 μετανάστες σε τρία διαφορετικά περιστατικά, νότια των Καλών Λιμένων, από πλωτό σκάφος με τις δυνάμεις του Λιμενικού να προχωρούν στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των επιβαινόντων, στο λιμάνι της περιοχής.

Οι αρμόδιες Αρχές θα ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και παροχής συνδρομής ενώ μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής φύλαξης στο Ηράκλειο, με τις συνθήκες στη πρόχειρη δομή να παραμένουν αυξημένες.

Υπενθυμίζεται πως χθες (06.05) ακόμα 125 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων και στα ανατολικά του Τσούτσουρα. Η πρώτη περίπτωση αφορά 42 άνδρες αλλοδαπούς ενώ η δεύτερη ήταν απόβαση 83 μεταναστών. Όλοι τους φιλοξενούνται προσωρινά στο Ηράκλειο.

