Ηράκλειο: Νέα άφιξη μεταναστών - 42 άνδρες εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων

Νέα επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος έλαβε χώρα αργά το απόγευμα για την διάσωση και μεταφορά 42 αλλοδαπών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ομάδα των διασωθέντων αποτελείται αποκλειστικά από άνδρες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στους Καλούς Λιμένες του νομού Ηρακλείου.

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται αυτή την ώρα προς το λιμάνι του Ηρακλείου, με την άφιξή τους να προσδιορίζεται γύρω στα μεσάνυχτα.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στην αυξημένη μεταναστευτική κίνηση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο «νότιο πέρασμα» της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.

Νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης εντοπίστηκαν 83 ακόμα άτομα, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν για τα περεταίρω σε χώρο στο λιμάνι του Ηρακλείου.

*Φωτογραφία αρχείου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Κάθειρξη 18 ετών χωρίς αναστολή στον καθηγητή από την Σητεία για ασέλγεια σε μαθήτριες