ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου ΝΔ: Tίμησε την Παγκόσμια Hμέρα Μαιών με εκδήλωση στο Βενιζέλειο

Η ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και η ΔΗΜΤΟ Ηρακλείου, τίμησε την Παγκόσμια ημέρα Μαιών με μια πολύ όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Κώστας Γιαννουλάκης, ο οποίος τόνισε τη σημασία και το τεράστιο ρόλο των μαιών .Παρευρέθηκαν επίσης η πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ ΝΔ Ηρακλείου Τένια Σταμπούλου, ο Διοικητής του Βενιζέλειου νοσοκομείου Κώστας Δανδουλάκης, η Αναπληρώτρια Διοικήτρια Μαρίνα Καλογριδάκη, οι Τομεάρχες Υγείας της ΔΕΕΠ Βαγγέλης Παπαδάκης, Ν. Σαββίδης και Μ. Αντωνάκακη η οποία βοήθησε τα μέγιστα στην όλη διοργάνωση.

Όπως επισήμαναν στις ομιλίες τους οι γιατροί και οι μαίες, η ενίσχυση του ρόλου της μαίας συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της μητρικής νεογνικής θνησιμότητας, στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και στην προαγωγή της δημόσιας υγείας συνολικά.

Σήμερα η μαία λειτουργεί ως σύμβουλος, εκπαιδεύτρια, υποστηρίκτρια και επαγγελματίας υγείας σε όλα τα στάδια μιας γυναίκας, από τον τοκετό έως την εμμηνόπαυση, το μητρικό θηλασμό, την μείωση του άγχους της εγκύου και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης της. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαίες, σε όλες εκείνες που βρίσκονται στην Αρχή κάθε Ζωής με Δύναμη, Ευθύνη και καρδιά.

Συμμετείχαν και μίλησαν για την Παγκόσμια ημέρα Μαιών, ο Δ/ντης Μαιευτικής - Γυναικολογικής κλινικής Εμμανουήλ Τζανάκης, η Προϊσταμένη Μαρία Χαλκιαδάκη και οι ομιλήτριες Μαίες: Ανδρεαδάκη Ευθαλία, Βεληβασάκη Γεωργία, Μαρκουλάκη Ευγενία, Προμπονά Νεφέλη. Επίσης οι ιατροί Μαιευτικής: Νιράκη Ευτυχία, Δημοσθένους Ευθύμιος, Μέγκουλας Σωκράτης, Ματαλλιωτάκης Μιχαήλ, Ευστρατιάδου Μαριάννα, Ματαλλιωτάκη Χαρούλα, Κριθινάκης Κωνσταντίνος, η προϊσταμένη στα Πρόωρα Παξιμαδάκη Ζαχαρένια και οι γιατροί στα Πρόωρα (ΜΕΝ) Θεοδωράκη Μαρία, Παπαδήμας Μιχάλης.

Τα μέλη της ΔΕΕΠ άκουσαν με χαρά την προϊσταμένη γυναικολογικής κ. Χαλκιαδάκη να αναφέρει ότι η παρουσία της Νομαρχιακής τους τιμά και τους δίνει δύναμη, καθώς η αναγνώριση του έργου της μαίας αφορά κάθε γυναίκα, κάθε παιδί , κάθε οικογένεια. Αφορά την ίδια την κοινωνία.



Στο τέλος της εκδήλωσης μοιράστηκαν Τριαντάφυλλα σε όλες τις Μαίες.

Ηράκλειο: Βρήκε τον θάνατο ανάμεσα στο τρίκυκλο και σε τοίχο