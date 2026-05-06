Μπακογιάννη για Κοσιώνη: «Είμαι περήφανη για εκείνη – Δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα»

Η Ντόρα Μπακογιάννη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου ρωτήθηκε από τη Φαίη Σκορδά για τα δημοσιεύματα που θέλουν τη Σία Κοσιώνη να αποχωρεί από τον ΣΚΑΙ.

«Η Σία Κοσιώνη είναι ένας άνθρωπος χαρισματικός, φωτεινός, είναι ίσως απ’ τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Έχει μία ψυχή μάλαμα. Είναι πολύ καλή επαγγελματίας, είναι self-made woman. Έγινε η Σία Κοσιώνη. Δεν της χαρίστηκε ποτέ κανένας στη ζωή της και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι’ αυτό το παιδί», ανέφερε αρχικά η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Είναι σπάνιο πλάσμα η Σία και είμαι τρομερά τυχερή να την έχω νύφη. Δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα τέτοια. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα, να της πούνε επαγγελματικά το παραμικρό, ακόμα και το βράδυ που ο Κώστας έχασε τις εκλογές, η Σία έκανε το πάνελ της με τον ίδιο τρόπο σαν να μην ήταν άντρας της. Αυτό όμως είναι η μεγάλη διαφορά του σοβαρού επαγγελματία. Ο σοβαρός επαγγελματίας σε κάθε δουλειά κάνει τη δουλειά του με τον καλύτερο τρόπο, όπως μπορεί, και από ‘κει και πέρα ανοίγει το άλλο κουτί, που είναι το δικό του, το προσωπικό. Και αυτό εμείς οι γυναίκες το ξέρουμε πάρα πολύ καλά», συμπλήρωσε η Ντόρα Μπακογιάννη.

