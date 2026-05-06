Ηράκλειο - Απάντηση στους βανδάλους: Επαναλειτουργεί η τουαλέτα ΑμεΑ στο πάρκο

Επαναλειτουργούν από σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, οι δημόσιες τουαλέτες στο πάρκο Θεοτοκόπουλου, μετά την άμεση παρέμβαση των τεχνικών συνεργείων του Δήμου Ηρακλείου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν άγνωστοι το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι εγκαταστάσεις είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν διαπιστώθηκαν εκτεταμένοι βανδαλισμοί στον εξοπλισμό και στους εσωτερικούς χώρους. Η εικόνα της καταστροφής προκάλεσε την έντονη αντίδραση των περιοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής, καθώς το πάρκο αποτελεί κεντρικό σημείο συνάντησης και αναψυχής για πολίτες και επισκέπτες της πόλης.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κινήθηκε με γρήγορα αντανακλαστικά, ολοκληρώνοντας τις απαραίτητες επισκευές μέσα σε διάστημα τριών ημερών.

Πλέον, οι τρεις αυτόνομοι χώροι υγιεινής —ανδρών, γυναικών και ΑμεΑ— είναι πλήρως λειτουργικοί και παραδίδονται ξανά προς χρήση στο κοινό.

Από την πλευρά της δημοτικής αρχής απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να προστατεύουν τη δημόσια περιουσία και να αναφέρουν έγκαιρα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, καθώς το κόστος των συχνών επισκευών επιβαρύνει άμεσα τους πόρους του Δήμου και στερεί από την πόλη κρίσιμες υποδομές καθημερινής εξυπηρέτησης.

