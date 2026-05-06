Κύπελλο ΕΠΣΗ: Χερσόνησος και Ρούβας στον τελικό(φωτο)

Η Χερσόνησος πήρε με εντυπωσιακό τρόπο το… εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Final Four του Κυπέλλου ΕΠΣΗ.

Η ομάδα του Μάριου Σηφάκη επικράτησε 4-1 του Εργοτέλη στο «Γεντί Κουλέ», το ντέρμπι που έβγαλε η κληρωτίδα και χαρακτηρίστηκε από όλους πρόωρος τελικός! Ο Ρούβας έγινε η δεύτερη ομάδα που θα αγωνιστεί στον εφετινό τελικό του Κυπέλλου ΕΠΣΗ την ερχόμενη Κυριακή.Νίκησε στα πέναλτι 4-3 τον Αλμυρό(κ.α 2-2).

Στο γήπεδο του ΟΦΗ η Χερσόνησος ήταν καλύτερη και επικράτησε με το άνετο 4-1 του πρωταθλητή Εργοτέλη παίρνοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τελικό.

Το σκορ άνοιξε στο 5′ για τη Χερσόνησο με τον Αγριμάκη να κάνει το 0-1 ενώ ο ίδιος παίκτης στο 13΄έκανε το 0-2. Ο Εργοτέλης μείωσε γρήγορα στο 19′ με τον Γωνιωτάκη σε 1-2 αλλά η Χερσόνησος πέτυχε άλλα δυο γκολ στο β΄ μέρος με τον Μεταξάκη στο 50΄ και τον Παπάζογλου στο 89′.

Μετά το τέταρτο γκολ ακολούθησε ένταση με αποτέλεσμα την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Καλογεράκη , ο οποίος θα χάσει τον τελικό για την Χερσόνησο!

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ: Γκόγκος, Καλαϊτζάκης (55′ Θεοδωράκης), Μερκουλίδης, Γωνιωτάκης (67′ Κατσούρρι), Στεφανάκης, Κουτάντος (10′ λ.τρ. Φρόκου), Καστελλιανάκης, Σένκα, Πατινιώτης, Ντίσα (46′ Ψαρολογάκης), Κίττος

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ: Σηφάκης, Νάτος, Πρέντι, Λουμπάκης, Κουτζαβασίλης, Ψαρράς (85′ Παπάζογλου), Αγριμάκης, Μεταξάκης (67′ Φρρόκου), Παπαδιός, Καλογεράκης (85′ Παραθύρας), Δαμιανάκης

Ματσάρα στις Αρχάνες

Πιο ενδιαφέρον ήταν ο ημιτελικός που έγινε στις Αρχάνες μες τον Ρούβα να παίρνει τη νίκη με 4-3 μετά το ισόπαλο 2-2 στα 90΄

Ο Αλμυρός προηγήθηκε στο 13′ με τον Κουτάντο αλλά ο Ρούβας απάντησε στο 22′ με τον Παπαδάκη Γ ενώ στο 29΄ήρθε η ανατροπή με τον Παπακώστα.

Ο Αλμυρός είχε από ένα γκολ ακυρωθέν σε κάθε ημίχρονο αμφότερα ως οφσάιντ με τους Κόκκινο και Τσούπα και τελικά ισοφάρισε στις καθυστερήσεις με γκολ του πρώην παίκτη του Ρούβα, Απλαδά που έκανε το 2-2 και έστειλε το ματς στα πέναλτι.

Εκεί ο Ρούβας ήταν πιο εύστοχος και πήρε τη νίκη με σκορ 4-3.

Τα πέναλτι:

Σαρρής(Α) 0-1

Κομνηνός(Ρ) 1-1

Παπουτσιδάκης(Α) Δοκάρι

Μηλιαράκης(Ρ) Απέκρουσε ο Γαλανάκης

Τσαμαντιώτης(Α) 1-2

Τσατσάκης(Ρ) 2-2

Κουτάντος(Α) Απέκρουσε ο Παπαδάκης

Χριστοφοράκης(Ρ) 3-2,

Κόκκινος(Α) 3-3,

Διακάκης(Ρ) 4-3

ΡΟΥΒΑΣ: Παπαδάκης Δ., Τζωρτζάκης, Διακάκης, Καλεμάκης, Μηλιαράκης, Κομνηνός Α., Κόκκινος, Παπακώστας (89′ Φραγκούλης), Κεβάνι (77′ Ψυχαράκης), Παπαδάκης Ι. (58′ Χριστοφοράκης), Τσατσάκης

ΑΛΜΥΡΟΣ: Γαλανάκης, Βελιβασάκης, Σαρρής, Ζερβός, Τσαμαντιώτης, Κόκκινος (89′ Ανδρικός), Απλαδάς, Κωνσταντάκης, Τσούπα (65′ Φούντης), Κουτάντος, Ανδρεαδάκης (46′ Παπουτσιδάκης)