Ηράκλειο: Κάθειρξη 18 ετών χωρίς αναστολή στον καθηγητή από την Σητεία για ασέλγεια σε μαθήτριες

Στο επίκεντρο της δικαστικής επικαιρότητας βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, με την έκδοση μιας απόφασης-καταπέλτη για την υπόθεση του εκπαιδευτικού από τη Σητεία που κατηγορούνταν για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια.

Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών, στέλνοντάς τον απευθείας στη φυλακή, καθώς η έφεση που ασκήθηκε δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από δικαστές και ενόρκους, οι οποίοι υιοθέτησαν την πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας, κρίνοντας τον καθηγητή ένοχο για τις πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος τριών μαθητριών του.

Η υπόθεση, που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Κρήτης όταν ήρθε στο φως το 2022, αφορούσε καταγγελίες για περιστατικά που έλαβαν χώρα σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό χώρο, με τα θύματα να είναι τότε σε ηλικία κάτω των 14 ετών. Παρά την επίμονη άρνηση του κατηγορουμένου καθ' όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι καταθέσεις των κοριτσιών και τα στοιχεία της δικογραφίας κρίθηκαν επαρκή για την καταδίκη του.

Κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η ατμόσφαιρα στην αίθουσα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων ξέσπασαν σε λυγμούς, κάνοντας λόγο για μια ηθική δικαίωση που κλείνει έναν μακρύ και επώδυνο κύκλο αναμονής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Σε κλίμα οδύνης και υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία η κηδεία του 21χρονου στο Μυλοπόταμο