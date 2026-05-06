Bάσια Παναγοπούλου: Με αναπηρικό αμαξίδιο στη «Γη της Ελιάς» μετά το ατύχημα στην Κωνσταντινούπολη

Η Βάσια Παναγοπούλου , η οποία για πέντε συνεχόμενες σεζόν έδινε πνοή στον ρόλο της Ασπασίας στη Γη της Ελιάς, αναγκάστηκε να εμφανιστεί στα γυρίσματα της σειράς, χρησιμοποιώντας αναπηρικό αμαξίδιο.

Η ηθοποιός μοιράστηκε τις στιγμές της αποχώρησής της με τους διαδικτυακούς της φίλους, αναρτώντας φωτογραφίες από το πλατό που τη δείχνουν φανερά συγκινημένη.

«Κάπως έτσι ήρθε το τελευταίο μου γύρισμα… σε μια συγκινητική στιγμή για όλους μας που εσείς θα δείτε στο @megatvcom για τη #gitiselias μας. Και η Ασπασία βρέθηκε στο αμαξίδιο του Δημοσθένη γιατί… έτσι είναι η ζωή», έγραψε η ηθοποιός.

