Γιατί πρέπει να βάζεις αντιηλιακό κάθε ημέρα;

Το αντηλιακό είναι από τα πιο βασικά βήματα φροντίδας της επιδερμίδας και καλό είναι να το χρησιμοποιείς καθημερινά.

Υπάρχει όμως ένας δείκτης που αξίζει να προσέχεις ιδιαίτερα: ο δείκτης UV.

Όταν ο δείκτης UV φτάνει στο 3 ή και παραπάνω, η υπεριώδης ακτινοβολία είναι αρκετά έντονη ώστε να μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο δέρμα. Κι εδώ είναι που πολλοί κάνουν λάθος: συνδέουν την ανάγκη για αντηλιακό με τη ζέστη.

Στην πραγματικότητα, η θερμοκρασία δεν είναι αξιόπιστος «οδηγός». Μπορεί να έχει δροσιά ή συννεφιά και παρ’ όλα αυτά η ακτινοβολία να είναι αρκετά ισχυρή για να επηρεάσει την επιδερμίδα σου.

Ο λόγος είναι απλός. Ο δείκτης UV μετρά την ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας που φτάνει στη Γη — όχι τη θερμότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι ακτίνες UVA (που ευθύνονται για πρόωρη γήρανση και μελάγχρωση) διαπερνούν σύννεφα και τζάμια, οπότε η προστασία είναι απαραίτητη ακόμα και μέσα στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο.

Με λίγα λόγια: όταν ο δείκτης UV είναι 3+, το αντηλιακό δεν είναι απλώς καλή ιδέα — είναι αναγκαίο.

Βέβαια, επειδή αυτό συμβαίνει πολύ συχνά μέσα στον χρόνο (ειδικά σε χώρες με έντονη ηλιοφάνεια όπως η Ελλάδα), η πιο πρακτική λύση είναι να μην το σκέφτεσαι κάθε φορά. Αν το εντάξεις στη πρωινή σου ρουτίνα, όπως βουρτσίζεις τα δόντια σου ή βάζεις ενυδατική, δεν θα το ξεχνάς ποτέ.

Ένα μικρό tip: σύνδεσέ το με μια καθημερινή συνήθεια. Για παράδειγμα, βάζε αντηλιακό αμέσως μετά την ενυδατική ή πριν το μακιγιάζ. Πλέον υπάρχουν πολλές ελαφριές συνθέσεις που δεν βαραίνουν το δέρμα και εφαρμόζονται εύκολα.

Συμπέρασμα; Η θερμοκρασία καθορίζει τι θα φορέσεις, αλλά ο δείκτης UV καθορίζει πώς θα προστατευτείς.

Πηγή: govastileto.gr

