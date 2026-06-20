Κρήτη: Τραυματίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε πεζοπορία στη Γαύδο για έναν 70χρονο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής ενώ περπατούσε με τη σύζυγό του στο μονοπάτι από τον Κόρφο προς την Τρυπητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγός του κάλεσε άμεσα το 112, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να κινητοποιηθούν δυνάμεις διάσωσης στο νησί. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από το κλιμάκιο της Γαύδου, ο γιατρός του νησιού και εθνοφύλακας, οι οποίοι προσέγγισαν γρήγορα τον τραυματία.

Ο γιατρός του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε με φορείο μέχρι το δρόμο από τους πυροσβέστες και τον εθνοφύλακα.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη νότια Κρήτη δεν επέτρεψαν την προσέγγιση σκάφους του Λιμενικού. Έτσι, ο 70χρονος θα παραμείνει για νοσηλεία στο ιατρείο της Γαύδου και αναμένεται, καιρού επιτρέποντος, να μεταφερθεί αύριο στην Κρήτη για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

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