Δήμος Πλατανιά: Τιμή και μνήμη για τα Ολοκαυτώματα σε Αλικιανό και Σκινέ

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 1 Αυγούστου οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα Ολοκαυτώματα της 1ης Αυγούστου 1941 στον Αλικιανό και στον Σκινέ του Δήμου Πλατανιά.

Τις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Πλατανιά, η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, η Κοινότητα, η Ενορία και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλικιανού, καθώς και η Κοινότητα και η Περιηγητική Λέσχη Σκινέ.

Εκδήλωση στο Μνημείο Κερίτη, στον Αλικιανό

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου στο Μνημείο Πεσόντων Κερίτη, στον Αλικιανό.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, αναφέρθηκε στις ενέργειες του Δήμου για την αναγνώριση του Αλικιανού ως Μαρτυρικού Χωριού, καθώς το προηγούμενο διάστημα προχώρησε, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους της περιοχής, στην υποβολή πλήρως τεκμηριωμένου φακέλου προς το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου ο Αλικιανός να ενταχθεί στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας.

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Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Αυτό που έχει σημασία είναι να παραμείνει ζωντανή η ιστορική μνήμη. Μόνο έτσι οι επόμενες γενιές θα γνωρίζουν τι συνέβη και ποιες αξίες οφείλουν να υπερασπίζονται. Η διατήρηση της μνήμης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της περιοχής μας.»

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μανόλης Φραγκάκης.

Στη συνέχεια, η φιλόλογος κα Βάσω Μουζουράκη αναφέρθηκε διεξοδικά στα ιστορικά γεγονότα της 1ης Αυγούστου 1941 στην ευρύτερη περιοχή του Κερίτη, υπογράμμισε ότι οι αγώνες και οι θυσίες τους αποτελούν διαχρονικό παράδειγμα για τις νεότερες γενιές, επισημαίνοντας πως, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή των πολλαπλών προκλήσεων, είναι αναγκαίο να παραμένουμε σε διαρκή εγρήγορση και ετοιμότητα, υπερασπιζόμενοι τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

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Εκδήλωση στο Μνημείο Πεσόντων Σκινέ

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν το απόγευμα στο Μνημείο Πεσόντων Σκινέ, όπου χαιρετισμό απηύθυναν η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κα Σέβη Βολουδάκη, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Διασύνδεσης του Πρωτογενούς Τομέα και του Τουρισμού κ. Σπύρος Μπαλαντίνος και ο Πρόεδρος της Περιηγητικής Λέσχης Σκινέ κ. Αντώνης Δασκαλάκης. Ακολούθησε ομιλία από την εκπαιδευτικό Ιφιγένεια Μαρινάκη, με θέμα «Το χρονικό του ολοκαυτώματος στον Σκινέ. Αγώνες και θυσίες», παρουσιάζοντας με τα τραγικά γεγονότα της 1ης Αυγούστου 1941 στον Σκινέ ενώ παράλληλα, ανέδειξε το θάρρος, την αυτοθυσία και την προσφορά των κατοίκων, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

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Στη συνέχεια η «Παραδοσιακή Παρέα Νέας Κυδωνίας» απέδωσε ριζίτικο τραγούδι ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η απονομή τιμητικής πλακέτας στον κ. Νικόλαο Μαρινάκη, ως ελάχιστη αναγνώριση της συνολικής προσφοράς του στον τόπο, για τη δράση του ως αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, πρωτεργάτη των διεκδικήσεων των γερμανικών αποζημιώσεων και αμισθίου ιεροψάλτη, τιμώντας τη μακρόχρονη και πολύπλευρη προσφορά του στην τοπική κοινωνία.

Στις παραπάνω εκδηλώσεις παραβρέθηκαν επίσης ο χωρικός Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Μουσούρων κ. Δημητρογιαννάκης Στέλιος, οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο ΔΣ Πλατανιά, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπρόσωποι Βουλευτών, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, φορέων και συλλόγων, καθώς και πλήθος πολιτών.

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