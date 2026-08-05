Παντρεύεται η Ιουλία Καλλιμάνη

Ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους ετοιμάζονται να ανοίξουν ηΙουλία Καλλιμάνη και ο Μιχάλης Τουρατζίδης, καθώς το ζευγάρι πρόκειται να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Η γνωστή τραγουδίστρια και ο μουσικός παραγωγός και συνθέτης φαίνεται πως έχουν επιλέξει τη Θεσσαλονίκη για τη σημαντική αυτή ημέρα, με τον γάμο τους να αναμένεται να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το emakedonia.gr το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

Η επιλογή της πόλης δεν είναι τυχαία, καθώς από εκεί κατάγεται ο Μιχάλης Τουρατζίδης, ενώ η Θεσσαλονίκη αποτελεί πλέον σημαντικό κομμάτι και της καθημερινότητας της Ιουλίας Καλλιμάνη, αφού εκεί βρίσκεται το στούντιο όπου δημιουργεί και ηχογραφεί τα νέα της τραγούδια.

Οι δυο τους έχουν συνδέσει τη συνεργασία τους με πολλές επιτυχίες, καθώς ο Μιχάλης Τουρατζίδης έχει υπογράψει σημαντικά τραγούδια της Ιουλίας Καλλιμάνη. Παράλληλα, ο ίδιος διαθέτει μια μακρόχρονη πορεία στον χώρο της μουσικής, έχοντας συνεργαστεί με αρκετούς γνωστούς καλλιτέχνες ως συνθέτης και παραγωγός.

Το ζευγάρι, που κρατά γενικά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, φαίνεται πως προετοιμάζεται για μια ξεχωριστή στιγμή, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα και ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο.

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