Ιράν και Ομάν συμφώνησαν σε νέα θαλάσσια διαδρομή στο Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν στις γεωγραφικές συντεταγμένες μιας νέας διαδρομής μέσω του Στενού του Ορμούζ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι σύντομα ενδέχεται να εκδοθεί κοινή δήλωση για το θέμα.

«Οι γεωγραφικές παράμετροι της διαδρομής, οι οποίες συζητούνταν από τις πλευρές, έχουν συμφωνηθεί. Και, εάν ορισμένες τρίτες χώρες δεν εμποδίσουν τη διαδικασία, μια κοινή δήλωση των δύο χωρών, η οποία περιγράφει τις κύριες συμφωνημένες διατάξεις και τις βασικές πτυχές, βρίσκεται τώρα στο τελικό στάδιο έγκρισης και προπαρασκευαστικών εργασιών», ανέφερε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, η οποία δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram.

Νωρίτερα, το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν έγραψε, επικαλούμενο πηγές, ότι η μελλοντική συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν δεν σημαίνει ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει αυτόματα ξανά για τη θαλάσσια κυκλοφορία. Αυτό εξαρτάται πλήρως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε το δημοσίευμα.

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