ΤΕΤ.05 Αυγ 2026 20:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν και Ομάν συμφώνησαν σε νέα θαλάσσια διαδρομή στο Στενό του Ορμούζ

ιραν ομαν
clock 20:08 | 05/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν στις γεωγραφικές συντεταγμένες μιας νέας διαδρομής μέσω του Στενού του Ορμούζ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι σύντομα ενδέχεται να εκδοθεί κοινή δήλωση για το θέμα.

«Οι γεωγραφικές παράμετροι της διαδρομής, οι οποίες συζητούνταν από τις πλευρές, έχουν συμφωνηθεί. Και, εάν ορισμένες τρίτες χώρες δεν εμποδίσουν τη διαδικασία, μια κοινή δήλωση των δύο χωρών, η οποία περιγράφει τις κύριες συμφωνημένες διατάξεις και τις βασικές πτυχές, βρίσκεται τώρα στο τελικό στάδιο έγκρισης και προπαρασκευαστικών εργασιών», ανέφερε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, η οποία δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram.

Νωρίτερα, το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν έγραψε, επικαλούμενο πηγές, ότι η μελλοντική συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν δεν σημαίνει ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει αυτόματα ξανά για τη θαλάσσια κυκλοφορία. Αυτό εξαρτάται πλήρως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε το δημοσίευμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ομάν Ιράν στενά του Ορμούζ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis