Δήμος Βιάννου: Θωρακίζεται απέναντι στον καιρό με νέο μετεωρολογικό σταθμό

Ένα νέο μετεωρολογικό σταθμό με κάμερα τοποθέτησε σήμερα ο Δήμος Βιάννου σε συνεργασία με τον σύλλογο «Cretaweather.gr - Καιρών Κρήτες» στον οικισμό του Συκολόγου, μιας και στόχος της Δημοτικής Αρχής, αποτελεί η συνεχής ενίσχυση του δικτύου μετεωρολογικής παρακολούθησης για την πρόληψη, την ασφάλεια, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με αυτή τη νέα τοποθέτηση μετεωρολογικού σταθμού, ο Δήμος Βιάννου διαθέτει πλέον ένα σημαντικό δίκτυο παρακολούθησης των μετεωρολογικών δεδομένων σε όλη την επικράτεια του Δήμου!

Συγκεκριμένα, το δίκτυο παρακολούθησης μετεωρολογικών σταθμών βρίσκεται στους παρακάτω οικισμούς και τοποθεσίες:



Δημαρχείο Βιάννου - Άνω Βιάννος, Μάρθα, Καστρί, Άρβη, Συκολόγος, Κάτω Σύμη, Έμπαρος, Αμιράς, Χόνδρος και Ψαρή Φοράδα.

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«Οι μετεωρολογικοί σταθμοί αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο όχι μόνο για το τη Δημοτική Αρχή, αλλά και για τους πολίτες. Αξιοποιούμε την τεχνολογία προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, παρέχοντας αξιόπιστα δεδομένα που μπορούν να φανούν χρήσιμα τόσο στην Πολιτική Προστασία όσο και στον πρωτογενή τομέα, όπου οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν άμεσα την παραγωγική δραστηριότητα.

Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε να επενδύουμε σε υποδομές και συνεργασίες που αξιοποιούν την καινοτομία, ενισχύουν την πρόληψη και προσφέρουν ουσιαστικά εργαλεία στους δημότες και στις υπηρεσίες του Δήμου, με στόχο έναν πιο ασφαλή, σύγχρονο και αποτελεσματικό Δήμο», επισημαίνει σε δήλωση του ο κ. Μπαριτάκης.

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