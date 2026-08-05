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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλοπές μετασχηματιστών άνω των 500.000 ευρώ – Την Πέμπτη οι απολογίες των κατηγορουμένων

περιπολικό
clock 16:30 | 05/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο ζήτησαν και πήραν οι δύο άντρες, οι οποίοι συνελήφθησαν ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη. Οι δύο άντρες, μαζί με έναν συνεργό τους, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης φέρεται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που έκλεβε μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας ζημία άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ στο δίκτυο ηλεκτρισμού.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας θα μεταβούν στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν, αν και ο τρίτος κατηγορούμενος θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σε βάρος τους έχει σχηματισθεί δικογραφία, κατά περίπτωση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, συνέργεια, εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, τροποποίηση σήμανσης όπλου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

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