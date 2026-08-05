Απάτη-μαμούθ σε βάρος ηλικιωμένων – Λεία άνω των 100.000 ευρώ

Έξι ηλικιωμένες σε περιοχές της Πιερίας και της Φλώρινας κατάφερε να εξαπατήσει σπείρα, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα άνω των 100.000 ευρώ. Ήδη έχει συλληφθεί ένα άτομο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων και αναζητούνται οι συνεργοί του.

Ειδικότερα, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο συλληφθείς, τις τελευταίες 15 ημέρες, μαζί με συνεργούς του, τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματά τους προσποιούμενοι τον γιατρό και ισχυρίζονταν ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο ατύχημα και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Απέσπασαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 30.895 ευρώ, 46 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 72.000 ευρώ ενώ στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 2.065 ευρώ, 9 χρυσές λίρες και 2 κινητά τηλέφωνα.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν και 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ως μέσα τέλεσης των απατών.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

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