Ηράκλειο: Εκδήλωση μνήμης για τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι – Κάλεσμα της Επιτροπής Ειρήνης κατά του πολέμου

Με αφορμή τη συμπλήρωση 81 χρόνων από τους ατομικούς βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, η Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου τιμά τη μνήμη των θυμάτων και απευθύνει κάλεσμα ενάντια στον πόλεμο, την πυρηνική απειλή και τη στρατιωτική κλιμάκωση, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή της στη μετατροπή της Κρήτης σε πολεμικό ορμητήριο.

Αναλυτικά:

Η Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου, μέλος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), με αφορμή τη συμπλήρωση 81 χρόνων από τα εγκλήματα των ατομικών βομβαρδισμών στη Χιροσίμα (6/8) και το Ναγκασάκι (9/8), τιμά τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων και απευθύνει κάλεσμα αγώνα απέναντι στους σύγχρονους κινδύνους του πολέμου και της πυρηνικής απειλής. Mέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αποτεφρώθηκαν 110.000 άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες υπέκυψαν τις επόμενες μέρες μέσα σε φριχτούς πόνους από την οξεία έκθεση στη ραδιενέργεια και τα εγκαύματα, ανεβάζοντας τα θύματα του ιμπεριαλισμού στις 210.000. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έζησαν τη φρίκη των ανίατων ασθενειών από τη ραδιενέργεια τα επόμενα χρόνια. Οι συνολικές απώλειες και συνέπειες για την ανθρωπότητα και το περιβάλλον είναι ακόμα αντικείμενο ιστορικής έρευνας.

Ογδόντα ένα χρόνια μετά, ο πυρηνικός εφιάλτης όχι μόνο δεν έχει εκλείψει, αλλά επανέρχεται ακόμη πιο απειλητικός. Οι μεγάλες δυνάμεις εκσυγχρονίζουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια, αναπτύσσουν νέα, ακόμη πιο καταστροφικά όπλα “μικρότερης ισχύος” τα οποία είναι 1.000 φορές πιο καταστροφικά από τις βόμβες που έριξαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Εντείνουν τους ανταγωνισμούς τους σε μια σειρά από πολεμικά μέτωπα, από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή. Η πορεία αυτή, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και την ενίσχυση της πολεμικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνει τον κίνδυνο μιας γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους λαούς. Μπροστά στην αύξηση του κέρδους των μονοπωλίων, τον έλεγχο των φυσικών πόρων και των αγορών, τη μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα είναι αδίστακτοι, δεν πρόκειται να σταματήσουν μπροστά σε κανένα έγκλημα. Το μήνυμα από τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι το επιβεβαιώνει. Η γενοκτονία στη Γάζα το επιβεβαιώνει.

Η Ελλάδα συμμετέχει όλο και βαθύτερα σε αυτούς τους σχεδιασμούς, μετατρέποντας τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου. Η πρόσφατη εμπλοκή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία επιβεβαιώνει ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν ενεργά σε επιχειρήσεις που υπηρετούν τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, εκθέτοντας τη χώρα και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων σε σοβαρούς κινδύνους.

Ιδιαίτερα κρίσιμος είναι ο ρόλος της Κρήτης και της Βάσης της Σούδας. Η Σούδα αποτελεί τον βασικό επιχειρησιακό κόμβο των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Μέσα από αυτήν υποστηρίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις και επεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που μετατρέπει το νησί και συνολικά τη χώρα σε πιθανό στόχο αντιποίνων. Η Κρήτη δεν πρέπει να αποτελεί πολεμικό ορμητήριο, αλλά τόπο ειρήνης, συνεργασίας και αλληλεγγύης των λαών.

Η Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου καλεί τον λαό της Κρήτης, τη νεολαία, τους εργαζόμενους και τους μαζικούς φορείς να δυναμώσουν τον αγώνα για την ειρήνη. Αγωνιζόμαστε:

• Για την κατάργηση όλων των πυρηνικών όπλων - Να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον Άραξο και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα.

• Για να κλείσει η Βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις.

• Για να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό.

• Για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς.

• Για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

• Για ειρήνη, φιλία και αλληλεγγύη των λαών.

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