Ηράκλειο: Έκρηξη με έναν τραυματία - Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις

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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Θέρισσο Ηρακλείου, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση, στη συμβολή των οδών Κονδυλάκη και Θερίσσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη τραυματίστηκε ένα άτομο στο χέρι, για το οποίο κινητοποιήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες διαπίστωσαν ότι, παρά την ισχυρή έκρηξη, δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Το ισχυρό ωστικό κύμα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, ενώ υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε παρακείμενες επιχειρήσεις και κατοικίες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο και διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

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