Η Χαλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη

Η Χαλ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη από τον Ολυμπιακό, ολοκληρώνοντας μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού της ομάδας.

Ο 23χρονος Χανιώτης τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών με τους «τίγρεις», το οποίο θα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2031.

Το ποσό της μεταγραφής δεν έγινε γνωστό, ωστόσο η Χαλ έκανε λόγο για μεταγραφή-ρεκόρ για τα δεδομένα του συλλόγου, με τα ρεπορτάζ να σημειώνουν πως θα δώσει στους Πειραιώτες περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ!

Ο Τζολάκης αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ύστερα από μία γεμάτη παρουσία στην πρώτη ομάδα, έχοντας πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του τον Μάρτιο του 2020.

Η ευρωπαϊκή κορυφή με τον Ολυμπιακό



Με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο νεαρός γκολκίπερ κατέγραψε 131 συμμετοχές και κράτησε ανέπαφη την εστία του σε 64 παιχνίδια. Παράλληλα, πανηγύρισε τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας, ένα Κύπελλο Ελλάδας και ένα Σούπερ Καπ.

Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του μέχρι σήμερα ήρθε τη σεζόν 2023/24, όταν αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το UEFA Conference League, με τον Ολυμπιακό να γίνεται ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που σηκώνει ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Ο Τζολάκης είχε καθοριστική συμβολή στην ιστορική πορεία της ομάδας, αποκρούοντας τρία πέναλτι στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ενώ στον τελικό με τη Φιορεντίνα κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Η εξαιρετική σεζόν 2024/25 τον ανέδειξε ως κορυφαίο τερματοφύλακα και κορυφαίο ποδοσφαιριστή της ελληνικής Super League, ενώ συμπεριλήφθηκε και στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος.

Την αγωνιστική περίοδο 2025/26 αγωνίστηκε σε όλα τα λεπτά του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, ενώ είχε συνολικά 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 23 ανέπαφες εστίες και εννέα εμφανίσεις στο Champions League.

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