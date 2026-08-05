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Λίλα Μπακλέση: Η εξομολόγηση για τον διαβήτη κύησης

λιλα
clock 13:00 | 05/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Λίλα Μπακλέση  μίλησε ανοιχτά για τον διαβήτη κύησης που εμφάνισε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και πως κατάφερε να τον αντιμετωπίσει.

«Να γεννάς από μέρα σε μέρα, να έχεις διαβήτη κύησης, να βαράς ινσουλίνες τα βράδια, να θες να φας γλυκό σαν να μην υπάρχει αύριο και να τρως ταχίνι με αμύγδαλα πάνω στο ενσωματωμένο τραπεζάκι σου. Μεγάλη νίκη, αλλά μη σας τύχει» έγραψε η ηθοποιός.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την ανακούφισή της που κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς αυτή τη δοκιμασία.

λμ

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Λίλα Μπακλέση Διαβήτης
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